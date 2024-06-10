快訊

橫濱車站傳隨機殺人！女遭狂刺慘死 失業男自首稱「不認識」

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

Google擴大收購新公司 力推Arm架構市場筆電市場崛起

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
Google宣布收購虛擬軟體公司Cameyo，準備強化自家ChromeOS與Windows應用程式裝置整合度。法人預期，未來Arm架構市場將可望逐步崛起，成為筆電晶片供應鏈搶攻的新焦點。 路透
Google宣布收購虛擬軟體公司Cameyo，準備強化自家ChromeOS與Windows應用程式裝置整合度。法人預期，未來Arm架構市場將可望逐步崛起，成為筆電晶片供應鏈搶攻的新焦點。 路透

Arm架構PC市場未來將可望全面打破x86架構長期壟斷市場狀態，Google宣布收購虛擬軟體公司Cameyo，準備強化自家ChromeOS與Windows應用程式裝置整合度。法人預期，未來Arm架構市場將可望逐步崛起，成為筆電晶片供應鏈搶攻的新焦點。

外電報導指出，Google宣布收購Cameyo，透過Cameyo開發的虛擬軟體工具，讓ChromeOS系統可執行Windows應用程式，目標是強化企業端或教育端對ChromeOS使用意願程度。

據了解，Google目前正在以Arm架構打造Chromebook使用的處理器，並持續加碼布局Chrome筆電市場的市占率，希望能夠打破先前Windows加上x86架構長期壟斷PC市場的情況。

事實上，目前Arm架構市場除了Google之外，高通、聯發科（2454）等行動運算晶片大廠也開始加碼布局，並聯手戴爾、聯想、華碩等PC品牌大廠推出Arm架構的筆電，且高通、聯發科更在筆電當中導入5G數據機晶片，以加強筆電對行動網路的支援度，提升消費者使用意願。

業界指出，過去英特爾與微軟把持筆電平台的世代，英特爾在原生平台當中幾乎都透過自有晶片提供給ODM廠，例如當中的主控端USB控制IC、PCIe橋接晶片等已經整合進入晶片組當中，不過未來若Arm架構市場崛起，ODM廠將有機會讓相關訂單委外釋出，成為筆電IC設計供應鏈搶攻的新商機。

法人看好，隨著Google、高通、聯發科等大廠都開始加入筆電用的Arm架構處理器開發，未來將有望帶動義隆、創惟、祥碩、偉詮電等已經切入筆電的IC設計廠搶下新訂單，使未來營運動能將可望再度攻高。

Arm 晶片 筆電

延伸閱讀

巴克萊看好2奈米需求強勁 台積電ADR上看170美元

x86與安謀架構 兩強對陣廠商不敢單押

英特爾強攻玻璃基板封裝 業界：可能與群創合作

英特爾玻璃基板先進封裝解決方案

相關新聞

聯發科與輝達合作不只AI 首個車用合作產品悄悄亮相！汽車將是下一個爆發點？

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳不僅在全台北的夜市及餐廳趴趴走，周二（4日）也在Computex（台北國際電腦展）開幕首日，在南港展覽館的展場趴趴走，不僅親自為各家合作台廠的攤位站台，還意外出現在聯發科（2454）執行長蔡力行專題演講的場子，與他同台。

安謀架構AI PC來了 雙A出擊…點火下半年旺季

AI PC下半年大戰，由搭載安謀（Arm）架構的高通最新AI PC（Windows on Arm, WoA）處理器機種展...

三星首發AI折疊機 大立光、晶技、雙鴻等營運加溫

三星年度折疊新機Galaxy Z Fold 6與Flip 6最快7月問世，兩款新機都將搭載AI功能，成為全球首發AI折疊...

Google擴大收購新公司 力推Arm架構市場筆電市場崛起

Arm架構PC市場未來將可望全面打破x86架構長期壟斷市場狀態，Google宣布收購虛擬軟體公司Cameyo，準備強化自...

輝達、台積電都看中高雄 想當年和發園區每坪僅9萬

高雄和發產業園區是全台第一個依據｢產業創新條例｣核准設置的產業園區，動工後全球景氣回溫及台商回流，很快完售，開賣時行情每...

AI運算不靠它不行 超級電腦多厲害、台灣布局一次看

輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨總裁蘇姿丰等科技業巨頭來台灣參加台北國際電腦展（COMPUTEX），炒熱人工智慧（AI）話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。