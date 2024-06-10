Google擴大收購新公司 力推Arm架構市場筆電市場崛起

Arm架構PC市場未來將可望全面打破x86架構長期壟斷市場狀態，Google宣布收購虛擬軟體公司Cameyo，準備強化自家ChromeOS與Windows應用程式裝置整合度。法人預期，未來Arm架構市場將可望逐步崛起，成為筆電晶片供應鏈搶攻的新焦點。

外電報導指出，Google宣布收購Cameyo，透過Cameyo開發的虛擬軟體工具，讓ChromeOS系統可執行Windows應用程式，目標是強化企業端或教育端對ChromeOS使用意願程度。

據了解，Google目前正在以Arm架構打造Chromebook使用的處理器，並持續加碼布局Chrome筆電市場的市占率，希望能夠打破先前Windows加上x86架構長期壟斷PC市場的情況。

事實上，目前Arm架構市場除了Google之外，高通、聯發科（2454）等行動運算晶片大廠也開始加碼布局，並聯手戴爾、聯想、華碩等PC品牌大廠推出Arm架構的筆電，且高通、聯發科更在筆電當中導入5G數據機晶片，以加強筆電對行動網路的支援度，提升消費者使用意願。

業界指出，過去英特爾與微軟把持筆電平台的世代，英特爾在原生平台當中幾乎都透過自有晶片提供給ODM廠，例如當中的主控端USB控制IC、PCIe橋接晶片等已經整合進入晶片組當中，不過未來若Arm架構市場崛起，ODM廠將有機會讓相關訂單委外釋出，成為筆電IC設計供應鏈搶攻的新商機。

法人看好，隨著Google、高通、聯發科等大廠都開始加入筆電用的Arm架構處理器開發，未來將有望帶動義隆、創惟、祥碩、偉詮電等已經切入筆電的IC設計廠搶下新訂單，使未來營運動能將可望再度攻高。