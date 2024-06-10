輝達、台積電都看中高雄 想當年和發園區每坪僅9萬

高雄和發產業園區是全台第一個依據｢產業創新條例｣核准設置的產業園區，動工後全球景氣回溫及台商回流，很快完售，開賣時行情每坪不到9萬元，現況飆升超過20萬元。經發局透露，未來市府開發的產業用地將以租賃為主，不再販售用地。台積電高雄廠明年量產、輝達先進算力中心與鴻海合作落腳軟科，帶動相關產業鏈進軍高雄，平價工業用地恐怕再也回不去。

2017年賴清德就任副總統，關注水電、土地等五缺議題，奔赴各地邀集廠商召開記者會，當時高雄和發產業園區每坪僅9萬元。

和發園區是高市府主導開發的工業區，2015年12月動工，總面積約136.13公頃，公園、滯洪池、綠地占比約15％，分為和春基地（約81.81公頃）及大發基地（約54.32公頃）。

2017年用地開放申購，平均出售價格為8萬9800元，每坪不到9萬元，高雄市推出優惠招商策略，又正值全球景氣復甦，銷售速度很快。

廠商私下透露，和發廠房土地每坪早超過20萬元，光投資土地就很划算，不過市府要求3年內完成設廠，目前多半已經開始運轉，少數還在興建中。