「大腦」不當機…產業新顯學

隨著5G、物聯網、AI、雲端運算等新興科技與應用興起，帶動相關產業零組件需求大開，扮演大腦角色的伺服器產業更呈現爆發性成長，為了讓大腦不因解熱不良而「發燒當機」，散熱產業成為業界新顯學，不僅雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等傳統散熱廠加快腳步研發，廣達（2382）、英業達（2356）等代工廠也都磨刀霍霍搶進。

業界人士分析，全球對算力需求提升愈來愈強，硬體散熱要求跟著提高，傳統散熱已逐漸被液冷技術取代，並成為後續AI伺服器採用的主流散熱方式，台廠則以「液體冷卻系統」、「智慧熱管理軟體」等不同面向各自切入。

伺服器代工大廠緯穎（6669）董事長洪麗甯直言，隨著晶片功耗不斷增加，散熱需求將呈現直線增長，因應資料中心基礎設施所設計的冷卻解決方案，以及整機櫃散熱管理，對於優化資料中心而言至關重要，緯穎在散熱技術方面早已布局，已掌握相關商機，看好整體表現持續向上。

業界人士指出，散熱市場並非只有單一的氣冷、液冷而已，上至單體機櫃、冷卻水箱、下至該設施採用的冷卻管理系統，都蘊藏不同的商機，未來幾年產業成長可期。