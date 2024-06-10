廣達、英業達強攻散熱商機 多元解決方案爭取訂單

代工廠廣達（2382）、英業達（2356）、緯穎（6669）搶搭輝達（NVIDIA）AI伺服器組裝商機之際，因應AI晶片功耗愈來愈大，同步揮軍散熱領域，藉由提供更多元的解決方案，爭取更多訂單。

業界人士分析，隨著AI晶片持續升級，伺服器功耗大幅提升至1,000瓦，傳統氣冷、3D VC（熱板）等解熱方式已無法有效散熱，衍生出更多散熱需求，成為業界新藍海。

廣達拿下多款輝達AI伺服器組裝訂單之餘，也積極在散熱技術創新升級，透過旗下雲達開發出的液冷技術，打造出利用冷卻液分配單元（CDU）及風扇式散熱背門架設的整機櫃「水冷方案QoolRack」，成功搶市。

廣達集團指出，輝達新款AI晶片對解熱需求愈來愈強，透過旗下QoolRack能有效排除高效能伺服器所產生的熱能，採用這套技術的客戶，將能在不改變現有資料中心基礎設施的前提下，達成永續目標。

雲達總經理楊麒令強調，「AI生態系」將成為推動AI時代的關鍵，隨著生成式AI蓬勃發展，邊緣運算與物聯網串接，將帶動多元場域應用，伴隨實際算力、散熱等需求帶給供應鏈的效益不斷成長，看好整個AI產業將在幾年內持續成長，雲達也將透過多角化產品線，取得更好的成績。

英業達則憑藉自行研發的全鋁冷板式液冷模組，成功搶進液冷散熱方案市場，並且從從一般水冷，升級邁向浸沒式冷卻系統，不僅能提供一體式冷卻方案，其冷卻效能表現也獲得客戶好評。

緯穎長期投資散熱和先進液冷技術，日前在台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）大秀相關能量，展示一系列液冷管理系統新品。