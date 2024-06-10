三星首發 AI 折疊機 陸廠祭出價格戰策略

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三星將推出全球首款AI折疊手機，大陸手機品牌積極開發AI折疊手機因應之際，陸續祭出價格戰策略應對，包括華為、OPPO、vivo、榮耀、小米等大陸品牌為鞏固市占率，紛紛開始推出平價版折疊手機。

根據市調機構IDC統計，2023年中國大陸1,000美元（約新台幣3.2萬元）以上的折疊手機市占率已從2022年的81%，大幅下降至66.5%，年減約14.5個百分點，目前折疊手機價格已下探至400美元至600美元（約新台幣1.3萬元至1.9萬元）。

業界人士指出，從上述統計數據可知，中國大陸雖然市場龐大，但折疊手機競爭也異常激烈，因此較全球其他市場更早進入價格戰。

根據統計，目前大陸折疊手機市占由華為穩坐第一，市占率約37.4%，其後依序為OPPO、榮耀、三星、vivo、小米、聯想，市占率分別為18.3%、17.7%、11%、9.7%、4.6%，以及1.4%。

業界人士表示，今年大陸折疊手機市場應該仍會陷入價格戰，雖然削價競爭態勢沒有主流智慧手機嚴重，品牌廠仍有利可圖，但確實已開始出現紅海市場的跡象，若品牌廠無法端出高規格或殺手級應用，將面臨更大的挑戰。

業界人士分析，折疊手機市場下一個轉折點，很可能出現在蘋果推出首款折疊iPhone參戰的時間，屆時全球折疊手機市場恐再次面臨洗牌，屆時蘋果與非蘋陣營折疊手機市場爭奪戰將成為另一場賽局，更加考驗非蘋品牌的銷售策略。

折疊手機

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