三星首發AI折疊機 大立光、晶技、雙鴻等營運加溫

三星年度折疊新機Galaxy Z Fold 6與Flip 6最快7月問世，兩款新機都將搭載AI功能，成為全球首發AI折疊手機，不僅炒熱AI手機熱度，也再度讓折疊手機掀起話題。法人看好，三星新機問世，將助攻大立光、晶技、雙鴻等台灣供應鏈。

儘管三星上半年受以華為為首的大陸品牌分食折疊手機市場，導致三星折疊手機市占率一度掉到五成附近，但基本盤仍相當穩固，市占率多維持在五成至六成。

市場推估，隨著三星兩款新折疊機問世並同步搭載AI功能，有助再度激發買氣，推升三星折疊手機市占率再度回到七成以上，霸主地位仍難以撼動。

針對三星新款折疊手機布局動向，三星行動通訊事業部執行副總裁暨行動研發處負責人崔元俊（Won-Joon Choi）在三星官網上指出，三星年初推出的Galaxy S系列已成為AI手機首選，即將發表的折疊手機也將搭載AI功能，同時也將開放支援第三方通訊軟體支援語音通話，讓即時翻譯功能更加強大。

崔元俊並於官網中透露，三星正在邁向行動AI紀元的下一階段，而加強版的即時通話翻譯以及其他AI服務，都會在新款折疊手機亮相，在Galaxy AI的加持下，軟硬體科技兩者相輔相成，將齊力解鎖無限可能。

外電披露，三星新折疊手機不僅導入AI功能，搭載的處理器也與前一代相同，分別採用三星自家處理器Exynos系列以及高通驍龍系列，電池容量、充電速度將全面升級，折疊體驗則將更貼合、更滑順，且折痕感更低，並有望導入水滴式鉸鏈設計，讓用戶開合手機更加順手。

據悉，三星折疊新機Galaxy Z Fold 6與Flip 6將在7月10日於法國發表，法人看好大立光、雙鴻，以及石英元件廠晶技等，都將受惠新機備貨潮。

業界人士指出，三星折疊手機市占率穩固，主因其手機效能仍遠優於大陸品牌，尤其陸廠受到美國打壓，即使技術最佳的華為，在手機主晶片開發仍受到相當大箝制，而高階折疊手機要價不菲，消費者自然會選擇性能更強大的產品。

隨三星新款折疊手機將亮相，並且首度導入AI功能，預料將使得折疊手機市場更有看頭。