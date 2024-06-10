x86與安謀架構 兩強對陣廠商不敢單押

PC業界普遍看好AI PC長期發展，但對於x86或安謀（Arm）架構後續誰能勝出，目前業界仍多半在觀察階段，包括品牌廠與代工廠都不敢只押注單一架構，就怕稍有失誤而錯失商機。

業界人士分析，微軟目前確實大力扶植高通，但英特爾等x86陣營廠商累積多年在PC上建立的軟硬體生態系，是其最大競爭優勢，高通等安謀架構處理器業者之後能否做大，關鍵在於生態系發展。

過往職涯長年待在半導體行業的宏碁（2353）董事長陳俊聖坦言，x86或安謀架構AI PC未來各自會如何發展，現在還說不準，主要仍視兩大架構陣營的執行力，現在各家的產品藍圖都很厲害，但能不能如期推出，則有待觀察。

陳俊聖分析，身為x86架構處理器霸主的英特爾也做了新AI PC處理器出來，接下來就是等待放量（Ramp up）階段，要量產、量要起來，還沒做出來之前先不要談市占率變化，所以大家都在拭目以待。

英業達（2356）董事長葉力誠認為，無論是x86或是安謀架構，產品多元化一定會發生，英業達會持續針對不同系統做產品開發，看好AI PC系統架構多元化發展。