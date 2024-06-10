華碩、宏碁戰線延伸 非 PC 新品上秀

華碩（2357）、宏碁（2353）強攻AI PC之際，也在非PC產品線同步發力，近期新品競出，華碩發布新一代電競掌機「ROG Ally X」，宏碁則端出SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機。

雙A也不約而同鎖定AI相關應用，強勢出擊。

華碩ROG Ally X電競掌機搭載超微（AMD）Ryzen Z1 Extreme處理器，電池容量更翻倍、來到80Wh，提升機體續航力，讓玩家「電力十足」。

宏碁方面，近年發展裸視3D產品線「SpatialLabs 」，產品陣容已從顯示器、創作者筆電、電競筆電，今年再新增SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機，鎖定創作者、攝影愛好者等專業領域需求。

AI應用也是雙A發展重點。華碩重兵部署資料中心解決方案，包括搭載輝達（NVIDIA）GB200 NVL72的ESC AI POD AI伺服器，可執行兆級參數即時推理；還有採用輝達模組化設計及Grace-Hopper晶片組的旗艦伺服器，為Gen-AI工作負載實現最大吞吐量。

宏碁則透過旗下安圖斯科技強攻AI與高效能運算解決方案。