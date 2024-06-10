安謀架構AI PC來了 雙A出擊…點火下半年旺季

AI PC下半年大戰，由搭載安謀（Arm）架構的高通最新AI PC（Windows on Arm, WoA）處理器機種展開第一波攻勢，瞄準微軟定義的新世代AI PC「Copilot+PC」，台灣品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）相關機種將從6月18日起陸續上市，為下半年PC旺季點火。

採用安謀架構的高通驍龍X系列行動平台，內建整合性神經處理器單元（NPU），提供每秒45兆次的運算力，超越現有市面上所有x86架構處理器，並主打更節能優勢，看好安謀架構AI PC處理器發展，安謀執行長哈斯已喊出，要在五年內搶下Windows PC超過五成市占率的目標。

更為關鍵的是，高通背後有在PC產業「喊水會結凍」的微軟大力扶持，搶下Copilot+PC架構第一波商機。在英特爾、超微（AMD）等x86架構處理器業者第3季與第4季新款CPU處理器上市前，高通享有「黃金獨占期」。

品牌廠搶攻安謀架構AI PC商機華碩、宏碁、戴爾（Dell）、惠普（8424）（HP）及聯想等主流品牌大廠，第一時間都皆推出相應產品，預計6月18日起陸續上市，為下半年AI PC市場大戰揭開序幕。

宏碁表示，首波推出搭載高通驍龍X Elite行動平台的Swift AI筆電，重點展示微軟Copilot+PC的AI應用體驗，以及較長的電池續航能力。

對於以高通為首的安謀架構處理器與x86陣營的競合，宏碁董事長陳俊聖指出，宏碁在兩種架構的處理器都會有相應產品，高通市占率多少會上來，主要是因為原來的基期較低，後續發展就看市場接受度。

陳俊聖表示，以宏碁來說，高通本來就是晶片供應商，以前宏碁把高通晶片用在Chromebook，這次則是因為Copilot起來的關係。

華碩方面，搭載高通驍龍X Elite行動平台的產品為Vivobook S 15及的ProArt PZ13二合一筆電，ProArt系列為創作者使用的筆電，是目前業界少見將高通新款處理器應用在創作者領域的產品。

華碩已立下要當AI PC領導廠商的目標。華碩共同執行長胡書賓預期，AI PC相對傳統PC成本增加100至150美元。整體而言，看好AI PC將對產業獲利結構帶來正向發展。