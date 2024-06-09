攸泰科技助力太空產業鏈 目標百分百台灣研發、製造

攸泰科技（6928）日前受邀至通訊年度盛會「2024 R&S Wireless Innovation Day」分享業界觀點，探討隨著氣候變遷影響及全球局勢更迭，對於衛星通訊產業的競合趨勢與未來機會。會中，攸泰科技董事長簡民智以「迎接衛星通訊時代的來臨與挑戰」為題，談到攸泰科技將以衛星地面設備系統商的角色，為產業作出貢獻。

目前攸泰科技在技術發展方向上採雙軌並進，一方面注重產品研發及核心技術，每年投入研發經費均達營收5%以上，現正與工研院合作發展專門為低軌衛星通訊網路設計的國產的「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」；一方面注重生產及供應鏈需要，獲得產發署科專計畫支持，正在積極推進「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」，務求助力台灣衛星產業鏈實踐百分之百台灣研發、百分之百台灣製造。

關於拓展市場的部分，談到台廠如何定位自身於產業中的角色，並尋找商機突破。簡董事長則是期待囊括陸地同步軌道衛星(GEO) 、中軌道衛星(MEO) 、低軌衛星(LEO)，目標成為台灣移動式衛星地面設備市場領導者。目前攸泰科技與旗下自有品牌RuggON睿剛的產品，本身皆可按客戶需求配備衛星通訊(Satellite Communication)的功能，其硬體實力搭配軟體系統整合，能給予客戶完整的解決方案，更保有未來衛星通訊的應用潛力。

不僅如此，攸泰科技的下一步將擴大產品佈局，讓所有產品與Edge AI接軌，意即代表具備邊緣AI運算與衛星通訊功能的強固型解決方案，將可望為企業客戶帶來更卓越的工作效能。透過讓AI模型直接在Edge AI的設備上運行，我們的產品可利用內置的機器學習模型，實現即時處理數據並做出相應的決策，這樣不但可以提高處理速度及效率，也能增強安全性。即使在無網路的極端環境也能透過衛星通訊，保持無所不在的連結；其應用領域包括無人載具的運行、工業自動化、精準農業、重工業、智慧港口等等，相關發展趨勢值得眾所期待。

2024 R&S Wireless Innovation Day係由台灣羅德史瓦茲（ROHDE&SCHWARZ）所舉辦，該公司是全球頂尖的量測儀器廠商，多年來持續專注於無線通訊測試領域。羅德史瓦茲作為行業及網路運營商的重要合作夥伴，他們為最新無線通信技術以及高達500 GHz 的射頻與微波應用提供眾多領先的解決方案。羅德史瓦茲亦為攸泰科技長期的合作夥伴，希望透過彼此雙方的專業，結合台灣的區域優越性，共同將Made In Taiwan朝世界推廣，在國際市場板塊上爭光。