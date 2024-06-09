華興股東會／低溫照明產品助力Ledtech 成為世界知名品牌

華興電子（6164）2024年股東常會於6月7日召開，會中討論通過現金減資案，減資比率約為20%，每股將退還現金2.0元，減資後股本8億元。華興電子一直以來致力於穩健的經營策略，這次現金減資將對公司未來的持續發展帶來積極正面的影響，有助於優化公司的資本結構、提高資金使用效率並提升股東權益報酬率。

華興電子於股東常會宣布，憑藉其深耕47年的LED封裝技術與19年的低溫照明技術和產品，公司正式成為全球領先的低溫照明應用品牌。這一成就標誌著，華興電子在照明光電技術領域的卓越表現，並強化其在國際市場的競爭力。

華興電子的低溫照明產品，以極佳的光學系統設計和效率，在市場上脫穎而出。在台灣為全家便利商店與全聯福利中心的低溫照明合作夥伴，在亞特蘭大取得可口可樂飲料冰箱照明應用的全球供應權，北美市場隨著重要客戶回歸，整體市占率提升，自推出以來，這一系列產品累計為公司貢獻了40億營收。

華興電子董事長劉守雄表示：「我們致力於提供高品質、環保且高效的照明解決方案。低溫照明產品的成功研發，充分體現了我們的創新能力和技術實力。47年來的專注和努力，讓我們取得了今天的輝煌成績，華興在低溫照明領域耕耘超過19年，在全球市場中占有一席之地，2024年5月合併營收新台幣9,640.4萬元、年增39.41%，帶動整體業績突破五年多來新高，今年已強化行銷企劃與供應鏈管理，持續深耕拓展海外市場。」

華興低溫照明技術不僅在光學性能上有了突破，更在環保節能方面取得了顯著成效。最新的系列產品具有極低的能耗，顯著提高了照明設備的效率和使用壽命。華興電子的產品有效降低了二氧化碳排放量，並使用可回收材料製造，符合國際環保標準，成為綠色照明的典範。

除了低溫照明產品已經開發到第六代系列燈管，兼顧光學設計、發光效率和安裝便利，適配各種商用展示冷櫃，光照的均勻性提供最佳的顧客體驗，今年華興還將推出食物展示櫃與飲料設備相關的照明與全彩應用產品，憑藉關鍵的LED核心技術，華興突破了LED高溫使用的限制，將其應用在更多的food and beverage設備市場，為行業帶來全新的照明解決方案，並將持續投入全球行銷佈局，進一步鞏固了其在全球食物和飲料行業設備照明市場的領導地位。

華興電子的產品線涵蓋五大類應用，滿足不同市場需求：

一、LED元件：包括高效節能的LED晶片和封裝技術，廣泛應用於各種照明和工業設備中。

二、模組：提供多種發光指示與背光模組，適用於醫療器材、工業感測、商業設備、商用與車用照明模組和其他高科技應用。

三、低溫應用：專注於在低溫環境下運行穩定的照明產品，應用在店鋪、便利超商、賣場等商業環境之直立式玻璃冰箱、水平開放式冷櫃、島型開放櫃。

四、照明：涵蓋家庭、健康與人因照明、商業和工業照明產品，提供高品質和高效能的照明解決方案。包括使用LED技術、智能照明系統和可再利用設計。位於總公司的ESG淨零健康辦公場域已建置完成，讓客戶感受到如何通過調整照明來改善環境的舒適度和視覺體驗。

五、新產品事業：探索和開發新興技術和應用，致力於持續創新和市場拓展，近期投入研發在更多的food and beverage設備市場，新型超高瓦數燈具預計於下半年完成開發驗證，年底貢獻營收。

未來，華興電子將持續投入技術創新和產品研發，致力於提供更加先進和多元化的照明解決方案，滿足不同客戶的需求。同時，公司將積極拓展國際市場，推動food and beverage行業照明技術的全球應用。