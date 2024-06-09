蘋果WWDC新品上秀 AI的成績與布局受關注

蘋果2024年全球開發者大會（WWDC）將在台灣時間11日凌晨1時（美西時間10日上午10時）舉行。這位美國科技巨人將如何在這場年度盛會上展示投入AI的成績與布局，備受關注。

蘋果預期會在WWDC上介紹新版行動作業系統的各種強化改良，因為這向來是舉辦WWDC的目的。至於人工智慧（AI）領域的發展計畫，則是現今科技產業的必考題，面對這個商機上兆美元的市場，蘋果至今尚未說明發展策略。

巴隆周刊說，今年的WWDC有充分的理由完全繞著AI打轉。因為蘋果股價近來乏善可陳的表現，反映了公司在生成式AI欠缺實質進展，然而相關技術卻是幾十年來科技的最重要發展。

知情人士向彭博資訊透露，蘋果將在WWDC上介紹全新的取名「蘋果智慧」（Apple Intelligence，縮寫正好也是AI）的AI作業系統。iPhone、iPad、 Mac等新機，都將採用這套新系統。同時也會推出與OpenAI合作的類似ChatGPT的聊天機器人。MR頭戴裝置Vision Pro、Apple Watch、Apple TV平台等產品的新軟體。

雖然傳統上蘋果並不會在WWDC上詳述當年秋季將上市的iPhone新機，然而做為旗艦產品，市場已預期AI將會是今年iPhone新機的主要賣點；分析師指出，新iPhone將具有直接在手機硬體上處理AI演算的能力。已經12歲的語音助理Siri，會有重大的AI升級。蘋果提供給開發者的應用程式開發工具Xcode，預料也會大量融入AI功能。

至於擁有AI能力的新iPhone能否帶動銷量？多位分師表示樂觀，他們基於過去5G技術曾讓iPhone賣得更好的歷史，認為有望開啟iPhone銷售的超級周期。研究機構Visible Alpha訪調分析師的共識是，止於2025年9月的下個蘋果會計年度，新iPhone銷量將可大增9%至2.42億支。