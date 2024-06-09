雲端業增支出採購輝達GB200伺服器 將帶旺台廠

輝達GB200伺服器供不應求，第一波採購者將是北美四大雲端服務供應商（CSP），即亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta，預估四大CSP的今年資本支出將再創新高，每一家CSP資本支出至少400億美元起跳。

外界預估，將以龍頭亞馬遜的560億到591億美元最高，將同步帶動GB200供應鏈廠商業績。

根據市調機構Statista的統計，去年第4季全球CSP市占率，以亞馬遜的31%最高，穩居龍頭寶座。第二名是微軟的24%、第三名是Google的11%。

亞馬遜2023年資本支出485億美元，該公司表示，今年第1季會計年度的資本支出是140億美元，這是全年最低一季，外界預估，亞馬遜今年資本支出在560億到591億美元，持續進行人工智慧（AI）軍備競賽。

微軟上一個季度（會計年度第3季）資本支出為140億美元，外界預期，微軟2024年資本支出將挑戰500億美元。

Google每一季資本支出在120億美元，外界預估，該公司今年資本支出也將挑戰500億美元。