聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲端業增支出採購輝達GB200伺服器 將帶旺台廠
輝達GB200伺服器供不應求，第一波採購者將是北美四大雲端服務供應商（CSP），即亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta，預估四大CSP的今年資本支出將再創新高，每一家CSP資本支出至少400億美元起跳。
外界預估，將以龍頭亞馬遜的560億到591億美元最高，將同步帶動GB200供應鏈廠商業績。
根據市調機構Statista的統計，去年第4季全球CSP市占率，以亞馬遜的31%最高，穩居龍頭寶座。第二名是微軟的24%、第三名是Google的11%。
亞馬遜2023年資本支出485億美元，該公司表示，今年第1季會計年度的資本支出是140億美元，這是全年最低一季，外界預估，亞馬遜今年資本支出在560億到591億美元，持續進行人工智慧（AI）軍備競賽。
微軟上一個季度（會計年度第3季）資本支出為140億美元，外界預期，微軟2024年資本支出將挑戰500億美元。
Google每一季資本支出在120億美元，外界預估，該公司今年資本支出也將挑戰500億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言