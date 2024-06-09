輝達GB200訂單下季起出貨 AI伺服器鏈業績明年起飛

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳昨（8）日離台，確定相關供應鏈廠商的新一代人工智慧（AI）伺服器GB200訂單，將在第3季到第4季小量出貨，2025年大量出貨，由於GB200單價是傳統伺服器十倍以上，可望帶動供應鏈廠商業績明年起飛。

GB200 AI伺服器供應鏈包括晶片的台積電，伺服器的鴻海、廣達、緯穎、英業達，電源的台達電、光寶，散熱的雙鴻、奇鋐，以及連接線的貿聯等。

鴻海旗下負責伺服器製造的工業富聯董事長鄭弘孟表示，工業富聯4月已經出貨輝達GB200 NVL36伺服器，至於GB200 NVL72成品也準備就緒，可看出鴻海在GB200伺服器搶得頭香。

鴻海旗下鴻佰表示，GB200 NVL72伺服器會先在美國加州聖荷西進行新產品導入（NPI）階段，相關晶片模組製造會在鴻佰新竹湖口廠區。

供應鏈人士指出，工業富聯在美國威斯康辛州不僅擁有伺服器組裝線，並已進一步建立伺服器主機板生產線（SMT），在墨西哥和越南的SMT產線也已運作，加上台灣既有產線，工業富聯的高階AI伺服器組裝產能已陸續到位。

鄭弘孟指出，工業富聯在威州當地伺服器全產能開出，預估今年威州廠營收可突破40億美元（約新台幣1,296億元），主要客戶涵蓋美國雲端服務供應商（CSP）。

廣達旗下雲達總經理楊騏令表示，雲達長期與輝達緊密合作，更是首批採用GB200 NVL72設計的企業之一，依目前晶片進度，系統端最快9月就可量產出貨，大型CSP均相當看好全新的Blackwell架構，需求量大，初期訂單量都不小。

因應客戶需求，廣達今年擴產如火如荼進行中，海外廠區陸續有新產能開出，楊麒令表示，美國加州Fremont廠、田納西州Nashville廠區新產能今年都會開出，德國組裝廠也會投產。

緯穎董事長洪麗甯表示，緯穎是最早與輝達合作的業者之一，GB200預計第4季可以出貨。在產能規劃方面，考量風險分散與就近服務客戶，緯穎持續擴充全球產能，其中墨西哥三廠已進入量產，馬來西亞二廠、台南二廠按進度進行中。

英業達董事長葉力誠指出，GB200英業達已經準備好了，下半年會出貨。包括越南、泰國、馬來西亞、墨西哥與捷克等地都新建產能，預計2025年第2季全數到位，投入量產。