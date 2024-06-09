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品牌廠技嘉、華碩、微星 AI業績看俏

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導
品牌廠商股東會 圖／經濟日報提供
品牌廠商股東會 圖／經濟日報提供

品牌廠技嘉（2376）、華碩（2357）、微星（2377）將分別於6月12日、13日與14日舉行股東會，外界關心，品牌廠商的AI PC及AI伺服器業務發展狀況，以及下半年展望。

華碩共同執行長許先越曾指出，華碩定調今年上半年目標為改善公司營運體質，為下半年生成式AI驅動的長期成長周期預做準備。他並重申，華碩有信心成為AI PC領導廠商。

華碩於今年台北國際電腦展上釋出大量AI PC新品，市場預計，新品將於第3季大量出貨，帶動華碩下半年營運逐季成長。

AI伺服器方面，華碩共同執行長胡書賓先前指出，華碩今年首季AI伺服器業務相對去年同期倍數增長，對本季及下半年有信心，可維持較去年同期倍數增長動能。

針對今年展望，技嘉董事長葉培城之前說，從去年以來的AI大趨勢看得到，技嘉在第一時間推出AI伺服器，這方面已經為外界熟知，可是AI產業的發展，不是只有雲端（AI伺服器），地端（AI PC）也很重要，技嘉兩方面都會推出最強的產品。

微星董事長徐祥之前表示，疫情期間購入的PC已進入換機潮，在AI PC新品陸續問世，以及微軟停止支援Windows 10作業系統等影響下，預期對PC的汰舊換新將推波助瀾。

徐祥之前表示，今年三大產品線包括主機板、顯示卡與筆電等將兩位數成長，推升今年營運成長雙位數，在AI PC、輝達新一代RTX 50系列顯示卡陸續推出後，加上開始導入AI伺服器等，可望提升產品出貨單價，毛利率同步回升，獲利可期。

至於在AI伺服器方面，徐祥說，該公司將開發主機板（L6）組裝（L10）與機櫃（L11）。客戶方面，包括美國、韓國、日本、歐洲等都會接觸。

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