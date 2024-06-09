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代工三強英業達、和碩、廣達 接單吸睛
代工三強和碩（4938）、廣達（2382）、英業達（2356）股東會本周接力登場，市場聚焦三家代工廠「地表最強AI晶片」GB200伺服器出貨情況、及今年AI伺服器展望。今年也是英業達二代接班後，董座葉力誠首度主持股東會，將備受矚目。
和碩將於14日舉行股東會，市場關注，和碩iPhone代工本業下半年狀況，及新事業AI伺服器接單進度。
為了趕上這波AI伺服器浪潮，和碩近年加速布局伺服器業務，其AI伺服器從今年2月開始少量出貨給北美客戶，目前出貨形式是伺服器組裝與測試（L10）。
和碩共同執行長鄭光志先前指出，和碩北美客戶不只一家，很多家同時展開，但都還是小量出貨。公司具備提供從主機板（L6）到整機櫃（L11）能力。
廣達股東常會也將於14日登場，市場將聚焦董事長林百里釋出的最新AI前景展望、如何看待AI與機器人等產業趨勢發展，及輝達GB200最新出貨進度。
廣達董事長林百里日前直言，最近訂單太多，供應鏈也相當吃緊，又要客製化符合每個客戶的需求，是很大的工程，廣達20年來耕耘AI研發與應用開發，未來AI應用市場會更大。
英業達將於12日召開股東會，今年為英業達交棒二代，由創辦人葉國一次子葉力誠接任董座後，首度主持股東常會，備受市場矚目。
葉力誠在今年初集團旺年會上曾宣示，2024年會是英業達的「AI轉型元年」，市場將關注葉力誠帶領的新經營團隊，在集團AI轉型上的佈局腳步，及如何擘劃長期AI願景。英業達的輝達GB200伺服器已準備就緒，葉力誠日前表示，英業達是與輝達合作的首批廠商。
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