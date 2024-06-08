魏哲家全程參與！蘇姿丰拜訪台積電總部1小時 透露這人是她的榜樣
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台參加台北國際電腦展，日前前往台積電總部，與台積電人力資源資深副總經理何麗梅對談，分享過去經驗，並透露她的母親羅淑雅是其榜樣。台積電董事長魏哲家全程參與，展現對大客戶的重視。
蘇姿丰於6月6日工程師節下午拜訪台積電總部，與何麗梅對談，並開放現場提問。據與會人士分享，蘇姿丰說，她的母親羅淑雅是她的榜樣，以前遇到困難時會向媽媽徵詢意見，媽媽也會給她鼓勵。
被問到是否認為女性在職場上會有天花板，蘇姿丰表示，過去會以為處長、副總經理是天花板，不過如今已成為超微董事長暨執行長，她不認為會有天花板。
蘇姿丰拜訪台積電行程歷時約1小時，有超過200人參加，氣氛熱烈。
超微是台積電的第2大客戶，僅次於蘋果（Apple）。蘇姿丰日前在電腦展媒體交流時說，超微與台積電的夥伴關係堅固，有幾個3奈米產品正與台積電在合作。蘇姿丰拜訪台積電行程，魏哲家全程作陪，展現對大客戶的重視。
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