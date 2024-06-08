攻毛小孩商機 睿生光電今在台大發表動物醫療解決方案

群創光電子公司睿生光電（6861）8日於台北台灣大學獸醫系三館舉行的獸醫外科專科醫學會(TCVS) 研討會中，發表動物醫療整體解決方案，提供獸醫師多元完整支援，包括自行開發的動物專用iVet 數位X光偵檢器、獸醫專用影像收圖軟體Vet Xresta、以及專門為獸醫業者建構的交流協助平台「Veticle 獸醫社群雲端平台」，一系列方案結合儀器設備與整合系統，並納入AI輔助判斷，強化運用效益。

睿生光電董事長楊柱祥表示：「Veticle 獸醫社群雲端平台是一套智慧醫療資源整合環境，納入獸醫師、學術機構及寵物主的觀點需求，將可協助獸醫師精準醫療，並讓飼主更能即時掌握毛小孩健康狀況。展望未來，睿生希望讓X光透視技術不僅只在人醫放射科使用，更能結合AI運用在各類醫療體系的各個科別以及各式製造場域，使醫療、製造朝向更智慧、更精準的高效能邁進。」

近年掀起毛小孩商機，據農業部2022年報導資料，預估至2040年全台將有1,200萬隻毛小孩，相關產值達約新台幣500至600億元。睿生已建立台灣最大獸醫AI影像資料庫，自2020年起即開始與屏東科大展開產學合作計畫，迄今已收集逾15,000筆動物Ｘ光影像，歸納精選上百種動物臨床最常使用的拍攝姿勢擺位，以詳盡圖文解說公開分享於「Veticle 獸醫社群雲端平台」，並建立台灣最大獸醫AI影像資料庫，據此開發獸醫用AI醫學影像分析模型，藉以精準揪出動物病灶。

睿生更進一步建構「Veticle獸醫社群雲端平台」，特別針對獸醫師提供知識學習、經驗分享、AI輔助等寵物大數據智慧醫療資源，例如透過平台中X光影像的診斷輔助，將可協助獸醫師於10秒內即時快速、判斷毛小孩心臟肥大病徵。獸醫外科專科醫學會鍾承澍理事長也表示：「導入獸醫社群雲端平台及AI輔助診斷，有助於獸醫師交流臨床上的經驗及增加診斷的效率，對於獸醫系學生的知識傳承也有一定的價值。」

此外，睿生首發「髖關節AI 檢測解決方案」，透過深度神經網路AI模型與睿生Ｘ光影像分析軟體，可精準診斷關節與骨頭的損傷狀況，早期介入治療，讓毛小孩疾病得以早期發現、早期治療，未來該平台亦預計加入飼主模式，擴大參與使用規模。

睿生奠基於母公司群創光電的基礎上，以X光感測器為核心技術，不僅是台灣首家整機百分之百設計與製造X光平板感測器大廠，產品更已通過美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟（CE）、衛福部食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證。