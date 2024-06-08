COMPUTEX全球矚目 凸顯台AI供應鏈競爭力及重要性

台北國際電腦展吸引國內外大咖齊聚，成國際矚目焦點，專家認為，電腦展掀起高度話題，背後關鍵為台灣在AI供應鏈的高度競爭力，其中半導體為重中之重、為國際大廠積極拉攏的對象，迎戰AI世代，台積電將是僅次輝達的最大受益者。

台北國際電腦展（COMPUTEX）圓滿落幕，人潮較去年暴增7成，最大亮點無疑是「矽谷AI三巨頭」來台掀起旋風，除了各自宴請供應商，更罕見在開展當天親自造訪攤位替供應商站台，讓過去以電子貿易展起家的COMPUTEX，因AI「滿血復活」，回到全球目光焦點。

台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真觀察，此次國際大咖群聚於台灣，在COMPUTEX及重要演講場合展示新產品、平台及技術藍圖，並積極拉攏台系上中下游科技廠商，顯示國際巨擘力拚人工智慧商機，更凸顯出台灣在AI供應鏈的高度競爭力與重要性。

劉佩真指出，台灣擁有台積電、鴻海、廣達、華碩等一系列世界頂尖科技公司，在全球供應鏈有無可取代的角色，其中台積電先進製程與先進封裝更穩坐全球獨一無二地位，從製造晶片到組裝電腦，每一環節國際AI晶片大廠均能在台灣找到最佳合作夥伴。

劉佩真說，此次COMPUTEX眾星雲集，包括輝達（NVIDIA）、超微及英特爾執行長均抵台演講並展開拜訪供應鏈行程，台灣半導體業在全球供應鏈重中之重的地位是最大原因，因此國際大廠積極拉攏台系半導體產業，迎戰AI世代，台積電將是僅次於輝達的最大受益者。

劉佩真觀察，台積電在先進製程及先進封裝都擁有全球最高製程技術，目前產能呈現相對較緊俏的局面，超微、輝達及英特爾此次來台，除了拜訪重要供應鏈鞏固合作關係外，主要也是緊盯產能供應，以便未來產品能順利推出，這也再次凸顯台灣半導體業在AI世代或在其他新興科技領域，目前都站在全球制高點地位。

她也提到，輝達、超微或美光陸續來台設置研發中心或超級電腦機房，均凸顯國際大廠相當重視台灣在整體科技產業位居全球制高點地位，處於AI世代，台灣半導體業供應鏈角色將相對更突出，各國際大廠都希望拉攏台灣供應鏈而陸續在台加碼投資，對於台灣在國際整體產業能見度都會帶來提振。

不過，劉佩真也示警，雖然台灣吸引國際大廠加碼投資，提升台灣科技產業全球地位，但對本地半導體業者而言，須注意政府資源可能出現排擠效應，部分將分食給外資業者，在人才搶奪戰上也會更加競爭；另本土業者深耕台灣、外資也加碼布局台灣下，整體用電量勢必增加，將考驗未來政府對於電力供給面拉升的完整配套措施，綠電供應也必須符合業者所需。