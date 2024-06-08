台積電德國設廠 學者：當地反移民風氣不利徵才

台積電決定與博世、英飛凌及恩智浦在德國德勒斯登合資設廠。德國學者歐特爾今天表示，德勒斯登位於即將舉行地方選舉的東德，當地極右翼民粹主義盛，將造成極端反移民情緒，不利吸引高技術國際人才。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）下午舉辦研討會探討台灣在供應鏈的核心角色。歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）等學者出席。

歐特爾於回答提問時說，台積電在德勒斯登（Dresden）的發展能不能比照台積電熊本廠進度方面，當地政治因素被嚴重低估。

歐特爾說，東德邦地方選舉將登場，當地極右翼民粹主義及極右翼政黨的問題嚴重，將造成極端反移民情緒，不利吸引大量國際勞工。

「德勒斯登是秀麗的城市，但如果各位不想讓孩子在那裡上學，對於高技術國際人才來說，就不大有吸引力，而且我們的本地人才絕對不夠」。

歐特爾指出，歐洲要打造半導體供應鏈需要各方努力、政治意志及更多跨國投資。相關規畫可以納入位於跨境地區的歐洲大學，若干歐洲國家薪資較低也有助催生晶片製造生態體系，「但這在我們家門口有一場大規模戰爭的情況下，是越來越難的」。

台積電去年8月宣布，將在德勒斯登成立歐洲半導體製造公司（European Semiconductor ManufacturingCompany，ESMC），持股70%，博世、英飛凌、恩智浦（NXP）等歐洲半導體業者各入股10%。

就在台積電宣布在德勒斯登設廠的前一天，德國聯邦政府首度證實將提供50億歐元（約新台幣1752億元）的補貼，促成這個總金額逾100億歐元的投資案。台積電熊本廠則於今年2月開幕，年底量產後將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。

台積電決定落腳的德國薩克森邦（Saxony）首府德勒斯登位於歐洲中心，薩克森邦更是歐洲晶片製造商最集中的區域。法新社3月報導，當地位置優越、工業基礎成熟，政治問題卻成豬隊友。極右翼的德國另類選擇黨（AfD）在今年將舉行的歐洲和地區選舉前，民調支持率超過30%。

根據地區工業遊說團體「薩克森矽邦」（SiliconSaxony）估計，到2030年，薩克森的晶片製造商將需填補2萬5000個職缺，而當地適齡勞動人口將減少30萬人。