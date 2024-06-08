伴手禮贈蘇姿丰 黃偉哲拚招商

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖昨在台南舉行「AI世紀對談」，分享兩人對台灣未來AI發展的願景及個人的成長經歷。台南市長黃偉哲除贈送伴手禮，也趁機為台南招商、面交六千字說帖；會後被問到超微到台南投資機率，黃說「這個要問神明較清楚」。

這場名為「南方矽島、人才永續」的南方半導體論壇，蘇姿丰由父親蘇春槐陪同出席，全程用英語回答問題，上台先一句國語「大家好」迎來全場掌聲；她說自己生在台南、三歲移民美國，一路上都很幸運，天生喜歡面對挑戰、製造新產品，昨天再回到台南已時隔十年。

蘇姿丰認為，台灣有獨特的半導體生態，各種領域都有先進產業與技術人才，相關供應鏈合作關係密切，要先循環吸引各種人才聚集。