新聞眼／COMPUTEX 43年 挺過低潮重返巔峰

COMPUTEX展從一九八一年舉辦，至今為止，這個展覽已經走過了四十三年；過去的四十三年個年頭，COMPUTEX見證台灣個人電腦產業的巔峰榮光，也曾在智慧型手機時代中消沉，如今，COMPUTEX因著AI（人工智慧），重新登上全球矚目焦點，台灣再度回到世界的眼中。

COMPUTEX最早只是一個小小的「台北市電腦展」，隨著貿協一九八五年加入展覽辦理行列之後，這項展覽變為「台北國際電腦展」，全盛時期，位在信義區的三個世貿展館全部開放展覽COMPUTEX，只要一到COMPUTEX展期，信義區的國際洽商人士就格外地多，人來人往、熱鬧非凡。COMPUTEX甚至在二○○四年的時候，成為全球第二大國際電腦展。

然而，全球PC（個人電腦）產業在二○一○年登頂後，一路向下，取而代之的是智慧型手機。台灣PC產業走弱，COMPUTEX都大受影響。

反觀對岸中國大陸，在二○一○年到二○二○的這十年間，以「世界工廠」之姿，掌握全球智慧型手機供應鏈，不僅吸引國際大廠赴陸投資，甚至連國際大型展覽CES（美國消費電子展）、MWC（行動通訊世界大會），都紛紛去上海開分展，而且，展覽日期還都選在六月，在跟COMPUTEX強碰的前提下，國際買主紛紛選擇去到大陸。

產業人士說，這十年間，COMPUTEX真的是冷清，「有些廠商寧願去上海，跟大陸當地企業一起展覽，也不願意來台灣。因為他們覺得大陸的展覽，會有買主看。」然而，隨著全球智慧型手機市場達到飽和，全球科技大廠紛紛在尋找下一個新興發展，AI就成為了全球眾所矚目的焦點。

藉著這一次的AI契機，COMPUTEX重新回到了世人眼光，不僅晶片三大巨頭齊聚台灣，三大巨頭的供應商也都一起跟著來台灣參展，COMPUTEX出現久違的擁擠人潮，這是過去這十幾年來都沒有的光景。台灣在AI時代，再登巔峰。