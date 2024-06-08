觀察站／科技巨頭加碼台灣 考驗基建與能源

二○二四台北國際電腦展（COMPUTEX）昨日風光落幕，本屆電腦展堪比一場大型科技嘉年華，關鍵字是AI（人工智慧），核心人物是黃仁勳。有如超級巨星般的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起全台追星風潮，超微（AMD）執行長蘇姿丰也緊跟著來台固樁，這場科技嘉年華激情之後，給台灣帶來何種啟示，又留下什麼？

首先是黃仁勳和蘇姿丰在AI伺服器都得靠台灣打天下，兩人角力雖由黃仁勳取得領先優勢，但誰也不服輸。兩家公司角力比拚，當然得軍火完備，最好還能打造一個可以征服全球的艦隊。

其次，兩大AI加碼台灣，雀屏中選的城市等同房價上漲的保證，但也考驗未來台灣政府能否提供足夠的基礎建設及資源配合。

兩大AI巨頭這次來台，除了宣揚自家最強的AI利器外，也承諾要在台灣加碼投資。輝達宣布要在台灣設立研發中心，地點可能選在台北、台南或高雄，在高雄設立第一座Taipei-一超級電腦中心之後，第二座超級電腦中心落腳高雄的可能性也極高。超微同樣也要在台灣設立研發中心，台南、高雄政府極力爭取。

兩大AI巨頭在台灣設立研發中心，正如同黃仁勳在台大演講所說，台灣是全球AI的後盾。蘇姿丰則說是全球科技發展中心，台灣將是超微拓展AI版圖重要基地，布局全球。

除了兩大AI巨頭外，今年還包括英特爾執行長基辛格、ARM執行長哈斯以及高通執行長艾蒙等共九大巨頭都親自參加，讓沒落一段時間的台北國際電腦展，出現前所未見的盛況。

民眾看熱鬧之餘，更要明白AI不僅為台灣將帶來翻天覆地的改變，也是另一場考驗。

黃仁勳近一周馬不停蹄，陸續透露將在台灣加碼投資AI超級電腦中心、設第二座研發中心，並規劃設總部。除AI超級電腦中心確定落腳高雄，黃仁勳稍早表示研發中心會選在靠近台北的地方。至於總部尚未確定地點。蘇姿丰也不落人後，日前表示，將斥資五十億設立研發中心，規劃向經濟部申請「領航企業研發深耕計畫」。

可以預見，這些表態的城市，未來是否能提供足以支應的環境，包括土地、水電、人才，是能否獲選的關鍵，其中最大的變數即是電力。最終這些獲選的城市，能否隨著AI一同起飛，有待檢驗。