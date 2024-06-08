COMPUTEX電腦展閉幕 黃志芳：AI時代 台灣無法被取代

二○二四年台北國際電腦展昨天閉幕，在全球AI（人工智慧）熱潮帶動下，今年不僅國際半導體巨頭齊聚台灣，四天展期間更吸引八萬五千一百七十九人次的資通訊產業買主及專業人士到場參訪，較去年成長逾七成，前十大參觀者來源地區為日本、美國、中國、韓國、香港、新加坡、印度、越南、泰國、菲律賓，熱鬧氣氛前所未有。

COMPUTEX主辦方之一，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳稱，展覽這麼成功的原因就是人工智慧（AI）大爆發，凸顯台灣在AI時代的重要性，「世界上沒有其他國家能夠取代」，所以全球科技界的超級CEO們都會來台灣。

COMPUTEX從一九八一年開始到現在，長達四十三年的經營，從PC開始，發展到網際網路，然後是行動裝置，再到雲端、物聯網、萬物聯網，一直到去年的生成式AI出現，使二○二三年成為AI元年，所以現在AI產業處於剛剛開始的階段而已，後面旅程還很長；黃志芳說，COMPUTEX一直以來都是最好的交流平台，也一直位於全球運算革命的核心地位。

算力是AI時代最重要的關鍵，靠著算力把台灣推上AI國際舞台的，就是台灣這些無名英雄，如果沒有台灣廠商，美國科技公司的產品也無從實現，台灣已經掌握先進的半導體製造技術，處於AI革命的中心，是全球供應鏈的關鍵參與者，黃志芳說，這是科技界CEO們非得到台灣固樁不可的原因。

輝達、超微在台布局 製表／簡永祥、曾吉松 圖／聯合報提供

除了天王巨星級的CEO，NVIDIA執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰、英特爾執行長基辛格、高通執行長艾蒙、ARM執行長哈斯等人之外，貿協透過海外六十多處辦事處，邀請一萬二千位國際專業人士及買主來台灣。

黃志芳說，專業買家除了場了洽談，也會到場外拜訪供應商，討論產品研發等問題，所以除了場內的商機外，更多的是場外商機。黃志芳表示，科技廠商充分與台灣在地供應鏈就地合作，此間所創造的商機是很難估算的。

明年COMPUTEX預計五月二十日至二十三日登場，黃志芳說，前兩天已有大廠搶著預定COMPUTEX二○二五的CEO主題演講時間。