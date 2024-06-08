黃仁勳效應 大立光林恩平：唯一分不到

手機鏡頭之王大立光昨日舉行股東會，身為世界第一大手機鏡頭廠，董事長林恩平被媒體問到「怎麼看黃仁勳效應？」，老實樹再度上身，坦言大立光是唯一分不到的廠商。並解釋，AI在手機上的應用，透過軟體強化影像效果，反而對硬體規格提升不利，若未來AI進行畫面主角鎖定、定位、特寫強化功能，或許會有提升空間。

今年COMPUTEX再次掀起黃仁勳旋風。他先是愣了一下才回應說：「啊！我們是唯一分不到的。」。但對於人工智慧（AI）發展，林恩平指出，AI手機應用是用做「補點」等影像處理效果，對規格提升不利，但若未來拍攝者要運用AI進行畫面主角鎖定、定位、特寫強化等新應用，或許會有提升的空間。

雖現階段大立光鏡頭產品還未能直接受惠AI，但林恩平也透露，大立光廠區已導入相關AI運用，只不過手機鏡頭廠智慧製造尚未使用到太高算力，大立光有使用輝達NVIDIA H100，但算力用不完「還要努力」。

另外，大立光在人力銀行徵才有對外招聘AI演算法工程師，主要為機器視覺暨AI演算法開發實作、AI演算法設計和應用。

股東會上，小股東關心與德商MVTec侵權訴訟案，林恩平表示，當初這家德廠找上大立光詢問爭議時，其表達將透過「外交及媒體手段」，要拿錢解決侵權問題，「他如果是走正道的公司，應該相信司法，看損害有多大，而不是走司法以外的路徑，想多拿不該拿的部分，這站在我的立場，我是不接受的。」

他還指出，總經理黃有執曾與原廠高層見過面、提出資料說明，原廠稱不知道相關訊息，「絕對是在說謊」；相信此事是員工無心之失、沒有動機做這件事，大立光會努力捍衛員工。

林恩平認為，德商MVTec態度顯示這家公司無意尋求正常司法管道解決，他自身及公司已多次收到德商恐嚇信，希望此事可循正道、透過司法解決，不要走旁門左道，「司法怎麼判大立光都會遵循」。