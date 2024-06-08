與北市府簽約 打造AI產業聚落 緯創、緯穎取得內湖地上權

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
台北市長蔣萬安（左）昨天出席內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，與緯穎科技董事長洪麗寗（中）、緯創資通執行長林建勳（右）分別簽署契約。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（左）昨天出席內湖區潭美段兩地上權案簽約典禮，與緯穎科技董事長洪麗寗（中）、緯創資通執行長林建勳（右）分別簽署契約。記者曾吉松／攝影

緯創（3231）及旗下緯穎昨（7）日與台北市政府簽約，取得內湖區潭美段市有土地設定地上權，緯穎將在此設企業總部，預計2027年完工，與緯創一同建立內湖AI產業聚落。緯穎董事長洪麗甯表示，預計2030年將帶來3,500個就業機會，創造年產值超過8,000億元。

緯穎以12.28億元，取得面積約8,160.01平方公尺（約2,468.4坪）土地，地上權存續期間為60年。緯創取得土地面積為6,407.79平方公尺，距離緯創內湖行善路辦公區及興建中的緯創總部僅一公里。

洪麗甯表示，過去因應雲端資料中心需求，在南科、馬來西亞、墨西哥投資設廠，首度將資金用於興建總部大樓，「也是我個人的心願」，希望工程能如質、如期、如夢完成。洪麗甯並笑說，緯穎對人才需求太強勁，營運擴張速度快，擔心「等總部蓋好了空間又不夠」，攜手緯創投入AI領域，開發更先進的運算與冷卻技術。

緯創總經理林建勳也回應，「洪董事長擔心企業總部蓋好空間會不夠，我告訴你，一定會不夠」。他並透露，緯創2021年取得內湖區舊宗段台北市數位內容新創中心BOT案，要蓋總部大樓，但剛動土已經發現空間可能不夠，還問台北市長蔣萬安還有沒有第三塊地。

緯創 緯穎

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