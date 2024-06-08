大立光：7月拉貨比6月好

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料庫
大立光董事長林恩平。 聯合報系資料庫

大立光（3008）董事長林恩平昨（7）日表示，今年整體產業景氣沒有比去年好，下半年新機機種數也沒有特別多，依客戶訂單看來都樂觀，7月拉貨有望比6月好，產業高峰一般多落於9月到11月，仍要看最後實際出貨而定。他坦言，因經濟動能不好，中低價位手機銷售量比較好，高階手機銷售受影響。

大立光昨天召開股東會，短短14分鐘即結束，會後召開記者會，針對最新營運展望，林恩平提出以上看法。

針對第3季營運表現，林恩平表示，因為季節效應，產業高峰一般多落於9月到11月，希望今年（手機）客戶能夠賣得好一點，今年產業景氣不如去年，公司營運表現能否優於去年，林恩平直言「年底才知道」。

針對手機規格升級趨勢，林恩平表示，有人想升級，有人想便宜，但旗艦機種規格一般仍比較好，今年旗艦規格包括導入8P（八片塑膠鏡片）、或是一片模造玻璃（MG）加6P的混合鏡頭設計，但量都不大。林恩平先前法說會透露，塑膠稜鏡已通過客戶測試，是否導入仍不一定。針對塑膠稜鏡進展，林恩平昨天坦言，今年看來客戶不會導入新機。

林恩平說，今年下半年部分新機旗艦規格下放至其他機種，整體價格（ASP）並未改變，林恩平未評論單一客戶訂單動態，外界臆測，去年iPhone 15 Pro Max旗艦機首度搭載潛望式鏡頭，採G+P設計，由大立光獨家供貨，外界預期，今年下半年將亮相的iPhone 16有更多機種採用潛望式鏡頭設計，有助於大立光營運添動能。

大立光 林恩平 高階手機

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