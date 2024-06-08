全球估值逾10億美元AI獨角獸 增至37家

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
受輝達等科技巨頭資金加持，AI獨角獸數量猛增。路透
受輝達等科技巨頭資金加持，AI獨角獸數量猛增。路透

在輝達（Nvidia）、Google等科技巨頭的資金加持下，全球估值至少10億美元的生成式人工智慧（AI）獨角獸公司，在截至4月的一年內激增85%至37家，顯示資金已從電動車等領域轉向AI。

日經新聞計算CB Insights數據後發現，AI獨角獸已增至37家，多於去年4月時的20家。去年4月時，90%的獨角獸為美國企業，但之後17家躋身獨角獸行列的公司，十家來自美國海外，例如Google與Meta前員工去年成立的法國企業Mistral AI，以及多倫多大學校友創立的加拿大企業Cohere。

此外，五家AI獨角獸來自中國大陸。Google前中國區總裁李開復共同創辦的零一萬物（01.AI），在新一輪籌資的估值達10億美元。

這17家新獨角獸，12家都在成立不久後就能籌得資金，投資人多為科技大咖，例如輝達投資Cohere等七家，Google母公司字母（Alphabet）投資四家，包括專精影像生成的Runway。中國五家大陸獨角獸都獲得阿里巴巴集團的資金挹注。

這也顯示，全球投資人正把焦點從電動車與金融科技（Fintech）轉向AI，微軟和輝達等市值猛增的AI巨頭為拓展服務，正投資AI獨角獸以獲取新科技與人才。微軟3月對從自家投資的Inflection AI挖角人才，引發英、美監管機關調查兩者之間的關係。

獨角獸 美國 電動

延伸閱讀

輝達、Google資金加持 AI獨角獸公司短短一年內翻倍

黃仁勳現身輝達內湖總部 工總潘俊榮帶隊前往拜會

輝達第二座研發中心地點曝光？ 包下15層潤泰新南港大樓

NVIDIA股價猛漲挑戰微軟 仍有投資人不信邪？空頭押注已達340億美元

相關新聞

合作AI晶片 南韓SK會長訪台積

全球三大記憶體廠SK海力士、美光和三星電子在第四代高頻寬記憶體（HBM4）市場爭奪戰開打。南韓SK集團發布新聞稿透露，會長...

COMPUTEX電腦展閉幕 黃志芳：AI時代 台灣無法被取代

二○二四年台北國際電腦展昨天閉幕，在全球AI（人工智慧）熱潮帶動下，今年不僅國際半導體巨頭齊聚台灣，四天展期間更吸引八萬...

誠美材改選 宋妍儀任董座

偏光片廠誠美材（4960）昨（7）日召開股東常會全面改選，會後召開董事會，推舉營運長宋妍儀為新任董座，並委任代理總經理連...

大立光：7月拉貨比6月好

大立光董事長林恩平昨（7）日表示，今年整體產業景氣沒有比去年好，下半年新機機種數也沒有特別多，依客戶訂單看來都樂觀，7月...

蘇姿丰表示台灣扮半導體鏈要角 宏碁董座陳俊聖分享智慧城市應用

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（7）日表示，台灣在整合世界半導體供應鏈上，扮演重要角色；她同時大讚AMD非常幸運能夠擁有像...

砸29億元簽十年約 輝達研發中心落腳南港

科技圈昨（7）日證實，輝達（NVIDIA）研發中心接下來將搬至捷運昆陽站附近「潤泰玉成辦公大樓」，將落腳該大樓，一口氣簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。