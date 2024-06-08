三星新折疊機 搭載人工智慧Galaxy Z6下月發表

三星電子在搭載人工智慧（AI）效能的Galaxy S24系列智慧手機熱銷後，要乘勝追擊，預估也將下月發表的Galaxy Z6系列折疊機，導入行動AI技術，包括可用在第三方通訊軟體上的即時翻譯功能，以提高這款新手機的銷量。

韓國經濟日報報導，三星執行副總裁兼行動研發辦公室負責人崔元俊（音譯）7日說：「三星正透過將即時翻譯功能擴大到其他第三方通訊軟體來支援語音通話，讓Galaxy AI的功能不是只用於三星自己的通話軟體。」他雖未具體指出將支援的第三方軟體，但南韓的主流通訊軟體KakaoTalk預料將名列其中。

崔元俊暗示，這項加強版的即時翻譯功能和其他AI服務，將被加入預定7月於法國發表會亮相的新款折疊機Galaxy Z6。

市場研究公司Counterpoint預期，三星將在未來兩年內成為AI手機市場的龍頭，市占率接近50%。智慧終端（On-device AI）智慧手機市場料將到2027年時，成長至5.22億支，占整體智慧機市場的40%。

另一方面，三星最大工會全國三星電子工會（NSEU）在7日罷工一天，以爭取加薪，是三星電子史上首次遭遇罷工；該工會約有28,000名成員，占該公司員工總數逾五分之一。

分析師施，這場罷工不太可能對半導體生產或出貨造成立即影響，但在三星電子正發展AI、晶圓代工事業也正努力追趕台積電之際，將因罷工而遭遇更大的壓力。市調機構Trendforce指出，由於製造過程高度自動化，這場罷工不太會衝擊DRAM或NAND快閃記憶體，而且似乎較多人是在首爾總部罷工，而非生產據點。

三星電子則說，生產或商業活動並未受影響。這場罷工的前一天是國定假日，今年利用特休安排為連休的員工比去年少。