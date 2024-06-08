黃偉哲爭取AMD投資 強調天時、地利、人和

台南市長黃偉哲展現爭取AMD投資研發中心的強烈企圖心，他昨（7）日說，包括交通、地理位置、水電供應及人才，台南跟其他城市評比，有過之而無不及，絕對是非常有信心。

據了解，黃偉哲原本排定到泰國城市外交，因為AMD執行長蘇姿丰出席「2024南方半導體論壇」，臨時取消出國行程。

對於最近最受關注的投資議題，黃偉哲說，不管是任何科技廠家，還是國際知名大廠，願意來台灣投資，就是非常好的事情，表示對台灣的肯定，如果能夠來到台南，就是好上加好。他說，包括交通、地理位置、水電供應及人才，台南跟其他城市評比，有過之而無不及，絕對是非常有信心。

他強調，台南客觀條件都具備，包括綠電、再生水，土地在沙崙綠能科技城有近10公頃，包括台南市4.1公頃、鐵路局交通部的5.8公頃，在南科三期除台積電投資，還有很多土地。

全台三大水庫都在台南，包括曾文、南化、烏山頭，用水也不用擔心，水電不愁外，人才包括成大及周邊16所大專院校，每年2.3萬名畢業生，天時、地利、人和都具備。

黃偉哲並以台南科學園區為例，說明南科的產值及產業群聚效應，去年營收已經超越新竹科學園區。