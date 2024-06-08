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砸29億元簽十年約 輝達研發中心落腳南港

經濟日報／ 本報綜合報導

科技圈昨（7）日證實，輝達（NVIDIA）研發中心接下來將搬至捷運昆陽站附近「潤泰玉成辦公大樓」，將落腳該大樓，一口氣簽下十年長約、砸近29億元包下3-17樓過半樓層。

有趣的是，該大樓開車五分鐘就到饒河夜市，符合執行長黃仁勳熱愛台灣美食的風格。

超微、輝達同步插旗，未來南港地區有望朝AI科技聚落發展。

黃仁勳近日宣布要在台灣設立新的研發中心，且有可能是在台北附近，招募千名員工，市場昨日熱議，該中心將落腳南港。但到截稿為此，輝達沒有對此消息做出回應。

但是輝達包下逾半棟「潤泰玉成辦公大樓」得到科技圈證實。早在去年第4季，房地產界已經傳出此消息，但是業主潤泰新三緘其口，僅表示與租方簽訂保密協議。

該大樓還有18-27樓部分，潤泰新（9945）指出，目前該案中高樓層辦公空間持續對外招租，每坪月租金開價2,600-2,700元。

輝達 黃仁勳

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