軟銀結盟夏普攻AI資料中心 雙方簽署諒解備忘錄

鴻海集團轉投資的日商夏普（Sharp）旗下堺工廠要轉型為人工智慧（AI）資料中心後，已成日本企業爭取投資的目標，除了原本合作的KDDI，軟體銀行（Softbank）也要收購部分用地和設施，興建AI資料中心，成為第二家宣布在堺工廠規劃興建資料中心的業者。

軟銀已和夏普簽屬合作備忘錄，計劃取得堺工廠整個廠區約60%用地、以及用地內的面板工廠和供電及冷卻設施，打算在約44萬平方公尺的土地上，建造總建築面積75萬公尺的資料中心、電力容量超過150千瓩（MW）的資料中心，預定今年秋季左右開工興建，明年啟動全面營運。收購價格目前尚未敲定。

軟銀表示，雙方今年1月開始討論此案，「目標是取得廠區的土地、建物、電力供應設施、冷卻系統及其他資源，快速興建一座資料中心。」軟銀計劃，該資料中心用於自己的生成式AI開發和其他與AI相關的業務。

若最後達成協議，這座資料中心將完全由軟銀獨自營運。軟銀計劃向輝達（Nvidia）採購最先進的繪圖處理器（GPU），來提供發展生成式AI所需的算力，未來也打算租借給其他公司來開發和運作AI。

軟銀也計劃向大學、研究機構、企業提供資料中心算力，以滿足外部AI相關使用需求。 軟銀計劃利用乾淨能源，減少資料中心對環境的影響。軟銀和夏普也將考慮在未來與AI相關的業務中進行合作。

夏普本周已宣布攜手KDDI、Datasection與美超微計劃設立合資公司，要把堺工廠改造成亞洲最大規模的AI資料中心，預計採購1,000座搭載輝達（Nvidia）最先進的Blackwell架構GPU「GB200 NVL72」伺服器。此舉將使夏普順利轉型，鴻海也能擺脫夏普虧損壓力。

針對夏普的轉型，鴻海集團董事長劉揚偉之前表示，堺工廠做面板時，簽了長期電力合約，但產量不大，反而變成成本負擔，轉型AI資料中心時反變成優勢，因為大家都在找電力。

劉揚偉強調，整個大環境要做AI相關的應用，包括品牌也需要隨生成式AI而改變，夏普產品原以家用為主，接下來將延伸至手機、車用等。鴻海有相關的產品線，未來再結合AI算力，就能幫助夏普品牌快速轉型。