蘇姿丰表示台灣扮半導體鏈要角 宏碁董座陳俊聖分享智慧城市應用

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（7）日表示，台灣在整合世界半導體供應鏈上，扮演重要角色；她同時大讚AMD非常幸運能夠擁有像台積電（2330）這麼強大的供應鏈合作夥伴。

由台南市政府、南科、成大共同舉辦的「2024南方半導體論壇」，重頭戲是昨日下午邀請到蘇姿丰與宏碁董事長陳俊聖分享人工智慧（AI）最新進展與未來方向。

超微執行長蘇姿丰談話重點 圖／經濟日報提供

蘇姿丰首先說，對她而言，非常興奮能回到台灣。今年也非常特殊，是台南建城400年，本周在台灣的Computex展覽更是一個令人難以置信的一周，每個人都在談論AI。

事實上，所有全球科技領袖都來到台灣討論技術、合作夥伴關係，也討論未來。她以自己角度來看，「AI是過去50年來我們見過的最重要技術，因為它有機會使我們生活中的一切變得更好」。

蘇姿丰指出，在半導體產業，「建造技術和能力」優化產品是AMD的使命，為做到這點，需要長期投入非常大的精力，AMD非常幸運能夠擁有台積電這麼強大的供應鏈合作夥伴。

她強調，「台灣是唯一一個你可以說CoWoS這個詞，大家都懂你在說什麼，其他地方的人可能不太懂CoWoS是什麼意思」。

現在最先進的AI產品擁有超過1,500萬個電晶體，由12個非常先進的晶片組成。台灣就有這種能力把先進技術製成都結合起來，「台灣在半導體產業中，扮演整合供應鏈的重要角色」 。

陳俊聖則談論到與台南市政府在智慧城市停車系統等AI應用的成功，並著眼於空氣品質管理、醫學影像判讀等項目，體現出AI的日常實際應用。

他指出，日常使用模式的演進，將同時帶來全新商業模式，宏碁非常期待AI帶來嶄新契機；除智慧城市外，宏碁亦提供AI醫療解決方案，盼透過篩檢實現及早發現疾病、及早治療的可能。

另外，兩人並分享個人職涯故事，蘇姿丰說，她出生於台南，三歲移民美國，在美國有一些很好的機會學習電機工程，也曾在IBM等公司工作過。

她想打造很棒的產品，在還是菜鳥工程師時，曾有人建議她要去解決最困難的問題，這樣影響力就會很大，像科技是很棒的領域，因為有很多問題可以解決，大家聚集在一起，可以解決很多問題。

陳俊聖說，自己和蘇姿丰有三個共同點，首先是他就讀成功大學，兩人都和台南有關；其次是都曾在IBM工作過；第三是都在半導體產業工作很久，他現在從半導體走到系統廠，以前的工作經驗也有很大幫助。