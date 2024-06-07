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「守成必敗！」 宏碁創辦人施振榮期勉企業二代勇於創新

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
第四屆GTS新世代菁英聯盟論壇邀請施振榮(中)暢談「從新王道談二代接班」。記者宋健生/攝影
第四屆GTS新世代菁英聯盟論壇邀請施振榮(中)暢談「從新王道談二代接班」。記者宋健生/攝影

「創業維艱，守成必敗！」宏碁（2353）集團創辦人施振榮7日期勉企業二代，要勇於創新、精益求精。他指出，過去大家都說：企業第一代創業維艱，第二代守成不易；然而，現在的社會與經營環境變化太快，守成必敗，如果跟不上時代，必定會遭到淘汰。

施振榮也向準備接班、接班中、已接班的中台灣企業二代信心喊話：「不用怕！直到現在我依然也在學習溝通、調整思維，台灣的能量源於中小企業，未來都是你們的天下！」

「第四屆GTS新世代菁英聯盟論壇(Generation Two Summit，GTS)」，今天在台中萊特薇庭飯店登場，邀請施振榮帶來「從新王道談二代接班」的專題演講，探討企業接班、永續經營和創新等議題，吸引中部地區建設公司、上巿櫃企業、精密機械等行業逾300位企業二代參與，現場座無虛席。

由三個中部地區「企業二代會」所組成的GTS新世代菁英聯盟，目的在促進年輕企業家之間的交流、合作與知識分享，他們在不同領域中發揮影響力，共同肩負產業發展與創新使命，現任三位會長分別為：台中建築新世代委員會 會長邵宜斌、磐石新世代委員會會長歐宗憲、台中市機械業二代協進會會長傅彥凱。

此次論壇，邀請施振榮分享自1976年創辦宏碁一路走來，所秉持的「新王道」信念。第一個王道談「共創價值」：原來有價值的事物，未來不見得依然有價值，因此領導人需不斷發掘新的機會，預見未來產業趨勢需求，不斷創新為企業和社會創造正向價值。

第二個王道談「利益平衡」：全盤考慮所有利害相關人的利益平衡，客戶、股東、員工、供應商等，才能確保長期合作共榮共存。

第三個王道是「永續經營」：要關心環境、社會責任、公司治理各個面向的永續發展，而非短期利益。由此可見，早在ESG尚未成為普世價值前，施振榮就展現了前瞻性的深刻見解，引領企業走向可持續、更有價值的未來。

「外界可能無法體會，其實二代接班也有很大的壓力，可以如何自我調適及調整呢？」面對提問，施振榮建議大家：「好比小時候學習加減乘除，至今仍然受用，但應用問題已大不相同，我所講的王道是基本信念，面對不同情境、不同對象、不同的時間點，你要想辦法抱住不變的核心精神，保持彈性達成目標，就看你要如何解題！」

施振榮也分享自身奉行的領導原則「3C而後行、5C決策論」，3C是communication、communication＆communication(溝通、溝通再溝通)，5C就是再加上consensus(共識)與commitment(承諾)。

回顧前三屆GTS新世代菁英聯盟論壇，2021年第一屆邀請逢甲大學董事長高承恕與資深媒體人陳文茜，針對美中關係進行精彩對談。第二屆受疫情影響舉辦線上論壇，邀請財訊社長兼發行人謝金河，分析兩岸關係與財經趨勢。第三屆邀請老爺酒店執行長沈方正，以工作與人生的無限探索為題，分享完美平衡的要領。

此外，今天論壇也邀集「新世代菁英聯盟」的友會參與出席，包括：桃園青年會、彰化建築新世代委員會、台南建築新世代委員會、大高雄建築新世代委員會、新創青年會、億載新世代聯誼會、大里二代卓越會、台灣上市櫃公司協會、光陽精英會、台灣數位企業總會等。

跨縣市不分產業，跨世代不分領域，企業二代團結打破傳統的界限，在現代全球化快速變革的環境裡，經由知識傳承，交流價值觀，相互學習成長，一起努力為台灣經濟發展，共創新篇章。

3C 宏碁 施振榮

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