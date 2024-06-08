誠美材改選 宋妍儀任董座
偏光片廠誠美材（4960）昨（7）日召開股東常會全面改選，會後召開董事會，推舉營運長宋妍儀為新任董座，並委任代理總經理連巍鐘真除。
股東會前，誠美材爆出董總互鬥的茶壺風暴，昨天隨股東會改選，經營權之爭落幕。
昨天股東會共選出六席董事及三名獨董，分別為連巍鐘、宋妍儀、晟霖投資（股）公司代表人甘錦地、甘霖國際物流（股）公司代表人林暉育、亞伯拉罕投資（股）公司代表人林志蓁、黃江煌，以及獨董林億彰、何珩禎、陳奕良。
針對本季營運，誠美材日前表示，本季來自下游面板景氣回溫，營運正向看待，加上產品朝高值化發展，預期本季營收季增雙位數增長，力拚本業轉虧為盈。
誠美材表示，稼動率逐步拉高，本季有望提高至八成，誠美材表示，目前高值化產品包括車用顯示、OLED等占比約7-8%，預計今年底占比達15%。
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