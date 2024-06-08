誠美材改選 宋妍儀任董座

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
誠美材。 圖／聯合報系資料照片
誠美材。 圖／聯合報系資料照片

偏光片廠誠美材（4960）昨（7）日召開股東常會全面改選，會後召開董事會，推舉營運長宋妍儀為新任董座，並委任代理總經理連巍鐘真除。

股東會前，誠美材爆出董總互鬥的茶壺風暴，昨天隨股東會改選，經營權之爭落幕。

昨天股東會共選出六席董事及三名獨董，分別為連巍鐘、宋妍儀、晟霖投資（股）公司代表人甘錦地、甘霖國際物流（股）公司代表人林暉育、亞伯拉罕投資（股）公司代表人林志蓁、黃江煌，以及獨董林億彰、何珩禎、陳奕良。

針對本季營運，誠美材日前表示，本季來自下游面板景氣回溫，營運正向看待，加上產品朝高值化發展，預期本季營收季增雙位數增長，力拚本業轉虧為盈。

誠美材表示，稼動率逐步拉高，本季有望提高至八成，誠美材表示，目前高值化產品包括車用顯示、OLED等占比約7-8%，預計今年底占比達15%。

延伸閱讀

陸製可折疊OLED出貨量將超越三星顯示 占總出貨量53%

傑克葛倫霍竟是恐怖情人？狂傳30封簡訊疑犯下謀殺案

退休官員樂於前進民營金融業 主要看中這點

集邦估今年 OLED 桌上型顯示器出貨上看134萬台 年增161%

相關新聞

合作AI晶片 南韓SK會長訪台積

全球三大記憶體廠SK海力士、美光和三星電子在第四代高頻寬記憶體（HBM4）市場爭奪戰開打。南韓SK集團發布新聞稿透露，會長...

COMPUTEX電腦展閉幕 黃志芳：AI時代 台灣無法被取代

二○二四年台北國際電腦展昨天閉幕，在全球AI（人工智慧）熱潮帶動下，今年不僅國際半導體巨頭齊聚台灣，四天展期間更吸引八萬...

誠美材改選 宋妍儀任董座

偏光片廠誠美材（4960）昨（7）日召開股東常會全面改選，會後召開董事會，推舉營運長宋妍儀為新任董座，並委任代理總經理連...

大立光：7月拉貨比6月好

大立光董事長林恩平昨（7）日表示，今年整體產業景氣沒有比去年好，下半年新機機種數也沒有特別多，依客戶訂單看來都樂觀，7月...

蘇姿丰表示台灣扮半導體鏈要角 宏碁董座陳俊聖分享智慧城市應用

超微（AMD）執行長蘇姿丰昨（7）日表示，台灣在整合世界半導體供應鏈上，扮演重要角色；她同時大讚AMD非常幸運能夠擁有像...

砸29億元簽十年約 輝達研發中心落腳南港

科技圈昨（7）日證實，輝達（NVIDIA）研發中心接下來將搬至捷運昆陽站附近「潤泰玉成辦公大樓」，將落腳該大樓，一口氣簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。