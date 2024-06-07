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數發部辦跨域數位人才博覽會 20企業釋出1800職缺

中央社／ 台北7日電

數發部數產署今天舉辦2024跨域數位暨國際人才就業博覽會，包括緯創、和碩等20家企業參與，釋出人工智慧（AI）、資料科學、資安等領域1800個職缺，大搶數位與國際人才，盼推動數位經濟相關產業產值突破新台幣兆元。

數發部數產署今天舉辦「2024跨域數位暨國際人才就業博覽會」，邀國發會等單位參與，活動除了提供求職者國際化且種類多元的職缺，也透過面談，讓求職者接觸更多數位職缺的選項。

數發部數位產業署今天發布新聞稿，本次活動跟國際求職徵才平台CakeResume合作，包括仁寶、緯創資通、安碁資訊、和碩、行動貝果、永豐銀、台灣大等20家業者參與，釋出超過1800個職缺，涵蓋人工智慧、資料科學、智慧聯網、智慧內容、數位行銷、資訊安全等熱門領域，平均月薪達到新台幣5萬元。

數產署說，更有數位新創業者開出月薪10萬元，尋找具AI應用能力的資深法務專員。活動吸引近千人報名，其中3成為外籍求職者，現場互動氣氛熱絡。

數發部數產署副署長胡貝蒂致詞時指出，隨著生成式AI和資安領域的蓬勃發展，相關人才需求與職缺數也明顯成長，產業現在更需要具備跨領域知識和綜合數位能力的實作應用人才，未來將落實數發部長黃彥男的3箭齊發策略，培育相關技術人才。

為滿足產業對數位人才的需求，數產署表示，將持續針對非資通訊背景的大專校院在學生，以及畢業3年內的青年，透過線上線下混合課程與產業實作，提升學員的AI應用能力。

為加速AI與數位相關人才供給量，且讓外國人才可以為台灣產業所用，數發部除積極協助在台外籍生熟悉台灣產業環境，增進畢業後留台就業的意願，也持續推廣數位領域就業金卡，促成更多國際人才為台灣產業所用。

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