COMPUTEX 2024圓滿落幕 躍升為全球AI科技核心、超過八萬人進場參觀

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）於7日圓滿落幕，今年展會規模成長顯著，四天展期間共吸引85,179人次的資通訊產業買主及專業人士，其中前十大參觀者來源國/地區為日本、美國、中國大陸、韓國、香港、新加坡、印度、越南、泰國、菲律賓。作為全球領先的AIoT和新創產業展覽，COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來(Connecting AI)」為主軸，成功吸引世界級重量買主參與年度科技產業盛會，讓台灣成為國際矚目焦點。

IDC預測，AI PC將於2027年占屆時全球近六成PC出貨量；AI運算暨系統解決方案區廠商展示最新AI產品應用，宏碁（2353）與華碩（2357）分別展出旗下首款Copilot+ PC—Swift 14 AI筆電、Vivobook S 15，以AI技術翻轉PC產業，賦予更多創新想像。智慧科技在各場域的應用如雨後春筍，諸多汽車相關展示也出現在今年新增設的智慧移動展區，如台灣先進車用技術發展協會（TADA）集結和碩聯合科技（4938）、公信電子、瑞相科技等多家大廠，設立汽車科技主題館，展出完整智慧座艙解決方案。

而在先進通訊及網路產品區，則可看見台灣於前瞻通訊領域所扮演的要角地位與實力，如亞旭電腦與華碩攜手透過微軟Azure專用5G核心所開創的5G企業專網解決方案和服務，普萊德則展示業界首創跨協議能源智慧管理系統「AIoT應用管理平台（NMS-AIoT）」。另一方面，元宇宙也是蓬勃發展的科技領域之一，見臻科技展示擴增實境裝置中的穿戴式眼球追蹤技術，優化整體沉浸體驗，而矽谷的XR/AI新創公司Aemass則藉由可攜式單一鏡頭3D錄影系統，以及具全球專利的3D雲圖與AI演算法技術，在今年COMPUTEX展現為XR提供真實內容的前瞻科技。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士於外貿協會主辦的COMPUTEX Keynote，為COMPUTEX 2024揭開序幕，高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長Pat Gelsinger、聯發科技（2454）副董事長暨執行長蔡力行、Supermicro總裁暨執行長梁見後、恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger，以及台達研究院院長闕志克等重要產業巨擘接力分享如何運用各家關鍵技術加值產業、擘劃未來AI樣貌。

除了上述受邀演講者之外，每位講者同時也邀集來自不同領域的產業夥伴攜手闡述科技進程及其影響力，包含AMD邀請了華碩董事長施崇棠、HP執行長Enrique Lores登台分享，英特爾邀請了台灣重要科技巨頭華碩董事長施崇棠以及宏碁董事長陳俊聖站台，NVIDIA執行長黃仁勳也驚喜現身Supermicro及聯發科的演講舞台，成功締造「CEO群聚效應」，讓此次Keynote更加星光熠熠。

COMPUTEX Forum亦是眾星雲集，外貿協會特邀全球科技產業領袖，共同描繪AI未來藍圖。今年以「Let’s Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主軸的COMPUTEX Forum，集結9位國內外專家輪番深入剖析AI供應鏈，以科技洞察，透視產業商機。全球科技領袖除了在COMPUTEX 2024分享最新科技及產業趨勢，也和其生態系夥伴於場外熱絡互動與交流，推進更多合作可能、共創科技發展與創新應用。

今年創新與新創展區InnoVEX的參展國家數為歷屆最高，除了具創新能量的新創企業/團隊參展，更匯集七個國家館及各大加速育成單位參與。新創企業/團隊紛紛展現絕佳創意，將AI技術運用至醫療、製造、運動、寵物、旅遊等多元場域，如沛德永續科技利用近紅外光譜和AI技術開發的智能分揀系統、DeepRad.AI以AI技術驅動醫學影像的創新應用，此外，亞洲首個運動科技創新加速器計畫ASPN Sports Tech Accelerator和Garage+展示AI在運動科技和數據處理等方面應用，全台最大產業加速器StarFab Accelerator則聚集致力於AIoT、5G、XR等領域的新創企業，全方位突顯台灣於技術創新的指標地位。

而今年的InnoVEX新創競賽首獎由來自台灣的奇妙水循環材料科技股份有限公司奪下，其「奇妙水高活性循環膠粉」可將廢輪胎轉換為高活性、高價值的再生橡膠材料，緊密扣合產業對於永續再生的需求。

今年首度舉辦的「永續設計獎 Sustainable Design Award」由明基佳世達集團榮獲金獎殊榮、華碩與宏碁並列銀獎、創見資訊及緯頴科技獲頒評審特別獎，參展商紛紛於攤位設計及展位活動具體展現3R（Reduce, Reuse, Recycle）理念，完美地將永續概念融入展覽，推動產業與展覽的綠色轉型。