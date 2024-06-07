如果回到17歲 蘇姿丰：多點耐心學習體驗

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今天出席南方半導體論壇，臨時加碼在場外與台南高中生互動，被問到想對17歲的自己說什麼時，蘇姿丰回答，會建議「多點耐心」，享受上學的時光，盡可能多學一點。

蘇姿丰今天出席在大台南會展中心舉辦的南方半導體論壇，與宏碁董事長陳俊聖展開AI（人工智慧）世紀對談，共同探討AI與半導體生態鏈的新機遇，並分享領導經驗與洞見。

蘇姿丰坦言，自己年輕時候非常沒耐心，等不及長大，等不及把書念完，急著想做下一件事。然後才發覺，自己上學的時間，是生命中最棒時光，可以學習和體驗許多事情。

蘇姿丰表示，她會對17歲的自己說，「享受上學的時間，盡可能多學一點」，這對未來很有幫助。可以找朋友合作打造新東西，或透過暑期實習機會了解如何打造某些事物，尤其是AI。

台南女中二年級學生許清瑩提問，女性在科技業面臨哪些挑戰以及如何克服，蘇姿丰回答，如果遇到問題可以求助，不要太害羞，其實有很多人可以幫忙。

慈濟高中老師透露，學校裡選擇數理組及語文組的學生比例，以前是一比一，現在已經變成二比一，似乎是受到AI趨勢的影響，加上台南積極推動沙崙綠能科學城的發展，有數理背景的學生，將來在當地找工作會相對容易。