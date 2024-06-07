快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

已是高危險群…張學友染RSV 名醫「1關鍵」分析：開唱至少等1個月

蘇姿丰、陳俊聖AI世紀對談 黃偉哲送好禮歡迎

中央社／ 台南7日電

2024南方半導體論壇今天在大台南會展中心揭幕，重頭戲是AMD董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖的AI世紀對談，台南市長黃偉哲則送上國宴伴手禮及蘭花盤，歡迎蘇姿丰回故鄉。

2024南方半導體論壇今天揭幕，超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖的AI世紀對談，吸引千人進場。

黃偉哲先在論壇開場致詞，對談結束後再送上2024國宴伴手禮，包含「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「台南造酒-台南風味精釀啤酒」、「台南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」及「台塩海洋鹼性離子水」，且安排野生一口烏金、紅蟳米糕、五品拼盤、虱目魚脆餅及招牌甜湯等美食。

此外，黃偉哲更致贈以奈米噴染技術噴印AMD字樣的蘭花盤，以家鄉味歡迎台南女兒蘇姿丰回故鄉，同時對陳俊聖、對談主持人SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸展現台南人好客熱情。

黃偉哲表示，台南在南台灣半導體廊帶占據中間「C位」，持續打造好的投資環境，歡迎科技大廠投資，希望更多人在「台南400」里程碑見證歷史文化底蘊及高科技發展。

半導體 黃偉哲

延伸閱讀

台南女兒回鄉演講 AMD蘇姿丰：台灣是運算的中心

超微董事長蘇姿丰與學生對談 稱讚台灣高中生英文好

南方半導體論壇台南揭幕 黃偉哲爭取科技大廠投資

影／蘇姿丰鼓勵年輕人 要有夢想壯志要有耐心打好基本功

相關新聞

影／蘇姿丰鼓勵年輕人 要有夢想壯志要有耐心打好基本功

「南方矽島、人才永續」南方半導體論壇下午在大台南會展中心舉辦，邀請到超微半導體董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖舉行「AI世...

輝達第二座研發中心地點曝光？ 包下15層潤泰新南港大樓

輝達（NVIDIA）將在台擴大投資據點，輝達執行長黃仁勳指出，第二座研發中心可能靠近台北。市場傳，其設點位置就是潤泰新（...

日本軟體銀行將在鴻海轉投資夏普的堺工廠興建資料中心

日本軟體銀行7日宣布將利用鴻海（2317）轉投資夏普的堺工廠，興建大規模的人工智慧資料中心，軟銀將使用到44萬平方米的面積...

廣穎在台北國際電腦展重秀新火力 強攻工控 、電競及數位影像用記憶體

為迎接AI時代在各領域遍地開花，全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通（Silicon Power，簡稱SP或廣穎）於COMPU...

中科二林全區限水 彰縣府籲解套盼獲輝達青睞投資

輝達執行長黃仁勳來台颳起AI旋風，各縣市競相爭取進駐，彰化縣也不例外，縣長王惠美高分貝呼籲中科管理局檢討中科二林的環評限...

蘇姿丰父親蘇春槐投台南1票 黃偉哲：爭取AMD研發中心有信心

由南市府、南科、成大共同舉辦「2024南方半導體論壇－南方矽島、人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來，超微執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。