蘇姿丰、陳俊聖AI世紀對談 黃偉哲送好禮歡迎
2024南方半導體論壇今天在大台南會展中心揭幕，重頭戲是AMD董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖的AI世紀對談，台南市長黃偉哲則送上國宴伴手禮及蘭花盤，歡迎蘇姿丰回故鄉。
2024南方半導體論壇今天揭幕，超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁（Acer）董事長暨執行長陳俊聖的AI世紀對談，吸引千人進場。
黃偉哲先在論壇開場致詞，對談結束後再送上2024國宴伴手禮，包含「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「台南造酒-台南風味精釀啤酒」、「台南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」及「台塩海洋鹼性離子水」，且安排野生一口烏金、紅蟳米糕、五品拼盤、虱目魚脆餅及招牌甜湯等美食。
此外，黃偉哲更致贈以奈米噴染技術噴印AMD字樣的蘭花盤，以家鄉味歡迎台南女兒蘇姿丰回故鄉，同時對陳俊聖、對談主持人SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸展現台南人好客熱情。
黃偉哲表示，台南在南台灣半導體廊帶占據中間「C位」，持續打造好的投資環境，歡迎科技大廠投資，希望更多人在「台南400」里程碑見證歷史文化底蘊及高科技發展。
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