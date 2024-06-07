台南女兒回鄉演講 AMD蘇姿丰：台灣是運算的中心

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰時隔10年回到台南，今天在父親陪同下出席南方半導體論壇表示，人工智慧（AI）是過去50年來最重要的科技，現在生活各方面都需要算力，「台灣是唯一一個你說CoWoS，大家都知道是什麼的地方」，她認為台灣就是運算的中心，在供應鏈扮演非常重要角色。

超微日前傳出有意斥資逾新台幣50億元在台灣設研發中心，台南、高雄皆積極爭取落腳。今天蘇姿丰到大台南會展中心參加南方半導體論壇，與宏碁董事長陳俊聖展開AI世紀對談，地點就在沙崙綠能科學城，外界關注蘇姿丰是否趁機實地視察研發中心設置地點。

據了解，下午在台南的論壇是蘇姿丰今晚離開台灣前，最後一個公開行程。在1小時論壇結束後，她特別加碼與學生互動，在會展中心1樓大廳與台南一中、台南女中、家齊高中、慈濟高中的學生進行約10分鐘問答，並大方與學生合影及簽名。

蘇姿丰在論壇開場用中文說「大家好」，接著全程用英文表示，很開心回到台南，上次回來已經是10年前。這週的台北國際電腦展（COMPUTEX）非常精彩，每個人都在談AI，全球科技領袖都到了台灣，談論科技和夥伴關係，也談論未來。

她認為，AI是過去50年來最重要科技，因為AI有機會讓生活一切變得更好，生活中的方方面面，無論是工作、醫療保健或研究能力等，這些都需要算力，「台灣就是運算的中心」。

蘇姿丰強調，超微的目標是思考如何打造出最先進技術，同時要有長期投資，超微很幸運有很多合作夥伴，這些夥伴都在台灣，例如台積電，要打造下一個世代的科技非常複雜。

蘇姿丰指出，她和陳俊聖都認為，摩爾定律已經放慢腳步，必須想出其他方式增進電腦算力，其中一個方式是用半導體先進封裝技術CoWoS，「台灣是唯一一個你說CoWoS，大家都知道是什麼的地方」，台灣在供應鏈裡扮演非常重要角色，台灣生態系真的非常特別，所有科技能力都聚集在一起。

談到給年輕人的建議，蘇姿丰說，她出生於台南，3歲移居美國，父親今天也在現場，移民到美國讓她英文說得很好，但中文說得很差。當她還是菜鳥工程師時，曾有人給她建議，要去解決最難的問題，才能發揮很大的影響力。科技是很棒的領域，有好多問題可以解決，當人們聚集在一起，可以想出很多解決方案。

談到如何刺激科技產業的創意與創新，她表示，重要的是勇於承受風險，找到下一個重大事情、下一個好的產品或下一個新科技，必須跳出框架思考，要有多元團隊，願意冒風險，就算有時候效果不好也沒關係。

針對未來AI PC（人工智慧個人電腦）與AI手機發展，蘇姿丰認為，可以期待AI在所有裝置上無處不在，帶來更不一樣的體驗，例如AI PC搭載NPU（神經網路處理器），可以提高生產力、生成內容，往上提升一個層次。