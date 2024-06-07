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日本軟體銀行將在鴻海轉投資夏普的堺工廠興建資料中心

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
日本軟體銀行宣布將利用鴻海轉投資夏普的堺工廠，興建大規模的人工智慧資料中心。（路透）
日本軟體銀行宣布將利用鴻海轉投資夏普的堺工廠，興建大規模的人工智慧資料中心。（路透）

日本軟體銀行7日宣布將利用鴻海（2317）轉投資夏普的堺工廠，興建大規模的人工智慧資料中心，軟銀將使用到44萬平方米的面積，以及150 MW的電力，預定2025年啟用營運。

日本軟銀和夏普宣布簽署了一份諒解備忘錄，關於建造一個大型人工智慧資料中心，該資料中心利用與位於大阪府堺市的夏普液晶面板工廠（夏普堺工廠）相關的土地和建築物。 軟銀計劃在約44萬平方米的場地上建造一個總建築面積為75萬米、電力容量超過150 MW的資料中心，約占夏普酒井工廠總土地面積的60%。 軟銀的目標是在2025年啟動資料中心的全面運營，預計未來將資料中心的電力容量增加到400 MW以上。

2024年1月，軟銀和夏普開始討論利用夏普酒井工廠建設人工智慧資料中心。 軟銀旨在透過繼承夏普堺工廠的土地、建築物、電力供應設施、冷卻系統和其他資源來快速建設資料中心。 軟銀的目標是在2024年秋季左右開始建設，並在2025年全面運營。

軟銀計劃將該資料中心用於自己的生成人工智慧開發和其他與人工智慧相關的業務。 軟銀還計劃向大學、研究機構、企業和其他方面廣泛提供資料中心，以滿足外部各方的各種人工智慧相關使用需求。 此外，軟銀計劃考慮利用清潔能源，以儘量減少資料中心對環境的影響。

根據該協議，軟銀和夏普將考慮在未來與人工智慧相關的業務中進行合作。

夏普 軟銀

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