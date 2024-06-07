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東捷資訊總座王智羣接任 搶攻商業 AI 市場

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

東捷資訊（6697）7日召開董事會，決議通過由王智羣接任總經理。

王智羣指出，東捷資訊去年全年稅後淨利達0.74億元，EPS 2.71元，均創下歷史新高，顯示公司營運穩健前進；面對全球生成式AI趨勢和淨零碳排放法規的挑戰，公司作為SAP在台最大的本土合作夥伴，不僅持續以數位轉型和ESG永續發展為核心策略，今年成長動能將以「數位轉型企業整合應用」、「AI智能加值應用」與 「ESG永續與數據治理相關應用」為三大主軸，聚焦於推動企業ERP升級上雲與數據整合等AI加值應用服務，其中包含SAP甫推出的商業AI ，透過整合企業永續、財務、人資、供應鏈管理、客戶關係等領域，提供即時與可靠的商業分析與智慧洞察，全力推進數據治理與商業AI加值應用，支持企業數位轉型與永續經營需求，為客戶創造更大的價值，推升營運動能。

王智羣指出，洞悉企業期盼導入AI 加值方案加速數位轉型與2050淨零碳排計畫及相關法規制定帶來的剛性需求；東捷資訊持續精進數位化智能加值應用，掌握ESG、生成式AI、資安、金融轉型等市場與技術趨勢，積極發展包含商業AI數據治理加值應用、零信任及金融資安，以及「碳捷流」一站式智能碳管理整合服務，近年來更拓展市場，在金融資安和綠色金融等領域開創新商機。

展望後市，王智羣表示，對未來營運持審慎樂觀看待，期許今年全年業績比去年成長。

東捷資訊表示，王智羣曾任SAP、HP、Oracle、Cisco等跨國企業高階經理人，負責事業群之營運管理，具扎實的實務經驗與創新思維，未來將有效帶領團隊開拓國內外市場商機。

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