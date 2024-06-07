廣穎在台北國際電腦展重秀新火力 強攻工控 、電競及數位影像用記憶體

為迎接AI時代在各領域遍地開花，全球記憶體儲存領導品牌廣穎電通（Silicon Power，簡稱SP或廣穎）於COMPUTEX 2024（台北電腦展）展出新火力 ，聚焦工控、電競和數位影響用三大產品線，為明年營運添動能。

廣穎過去產品集中於儲存型快閃記憶體（NAND Flash），但沈寂多年後，今年重返台北市國際電腦展，董事長陳慧民表示，這是廣穎戰略和布局的新轉變，將採取NAND Flash和DRAM同步出擊的戰略，從以往透過海外電商銷售各項快閃記憶體產品，也將布局工控、電競及數位影像等領域，提供全產品線涵蓋DRAM及快閃記憶體解決方案。

廣穎這次在台北國際電腦展出的多項全新的工控儲存解決方案，即主打高效能、大容量、寬溫、高可靠性四大特點，全面助力AI應用發展。

廣穎表示，AI應用日益擴大，I/O傳輸效率也成為決定運算效能的關鍵所在，傳輸頻寬不足或I/O延遲太高，都會造成運算過程中耗費大量時間等待儲存裝置的載入資料。廣穎全新GDS3M0儲存解決方案突破了GPU之間傳輸效率的瓶頸，在1個 RAID卡中配備8個PCIe Gen 4x4 固態硬碟，使得頻寬得以擴展4倍，提供連續讀取速度每秒高達28GB、寫入速度每秒高達26GB，大幅減少存取延遲，確保超高的資料傳輸效率。

將大量數據轉化成具商業價值的資訊需要強大的儲存設備來支援資料傳輸與運算，SSU3H0S提供卓越的數據傳輸速度，讀寫效能最高可達7,000 / 6,800 MB/s，同時支援SATA、SAS、PCIe三種傳輸介面，且最大容量高達30.7TB，讓企業客戶可以彈性擴充儲存基礎架構。此外，SSU3H0S還支援熱插拔功能，提升系統整體穩定性。

在COMPUTEX期間，廣穎展示包含DRAM、M.2 PCIe固態硬碟及記憶卡等完整的工控產品組合。DDR5記憶體模組提供最高5600MT/s傳輸速率及最大32GB儲存容量，且具備業界領先的-40°C 至 105°C 寬溫運作能力，滿足AI伺服器和邊緣運算高效能和高可靠性的需求。M.2 PCIe固態硬碟最高容量可達4TB，除了寬溫外，還支援pSLC技術，為企業客戶提供兼顧耐用性及經濟效益的工業儲存選擇。

瞄準AI運算、智慧醫療、嵌入式系統及工業自動化等應用領域，未來廣穎將持續擴充相關應用產品、強化工控儲存領域布局，為企業客戶帶來更多樣化的選擇。