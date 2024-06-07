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秀自主機器人戰果 威剛、新竹台大分院 AI 智慧醫療升級

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）與新竹台大分院於7日聯手發表台威醫寶進化版，透過AI辨識物件後，使用轉軸進行最適宜的消毒、自主安全行進等功能之升級與人性化的貼心服務，大幅提升醫療場域的安全防護。

威剛董事長陳立白表示，智能醫療是威剛推動AI多核心發展的一環，更是威剛推動ESG永續發展重要進程。我們很榮幸與新竹台大分院持續合作，將公司開發的AMR自主移動機器人導入先進組合式AI消毒演算法，推出台威醫寶進化版，透過威剛專精的創新研發及AI應用與台灣頂尖醫療團隊結合，共同推動醫療環境升級，建立更健康有益的社會環境。

新竹台大分院余忠仁院長表示，新竹台大分院與威剛科技的智能醫療合作計畫正式邁入第三年，發展成熟的智慧自主移動機器人是醫院感染管制重點要務之一，藉由本院場域驗證合作，優化智慧自主移動機器人噴霧消毒及紫外線消毒等功能，可減輕醫院清潔人力負擔，同時提供就醫民眾舒適安全的就醫環境。

AI 台大 威剛

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