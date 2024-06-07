光寶攜手雲達 展示「NVIDIA GB200 NVL72 機櫃電源」解決方案

光寶科技（2301）7日宣布攜手雲達科技於2024 COMPUTEX台北國際電腦展共同實機展示「NVIDIA GB200 NVL72 機櫃電源」解決方案。

這款高能效機櫃在台灣研發、生產製造，符合NVIDIA MGX機架標準，可滿足現代資料中心的高運算和能源消耗的需求。雙方自NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip系統世代即展開密切的合作關係，今年繼續以新世代Grace Blackwell超級晶片，共同打造最佳化一站式高階AI運算整合系統，以因應AI時代綠色資料中心的高效率、低能耗運算需求。

光寶科技總經理邱森彬表示，由AI驅動產業變革的時代已來臨，高階AI運算需求與高效的能源管理與散熱技術將持續蓬勃發展，光寶深耕高階雲端伺服器電源領域多年，以深厚的電源管理、軟硬體整合之核心競爭優勢，持續與產業夥伴共同開創AI領域新格局，廣達（2382）、雲達與NVIDIA分別為軟硬體系統整合與AI超級運算的領導者，本次透過強強聯手，對外展現豐沛的AI生態系技術量能。

雲達科技總經理楊麒令表示，AI生態系將成為推動AI時代的關鍵，隨著生成式AI的發展，邊緣運算與物聯網串接，將帶動多元場域應用。雲達與光寶有著長期的合作夥伴關係。透過運用NVIDIA GB200 NVL72 系統，展示雙方在高階雲端系統軟硬體整合的核心技術與優勢，滿足AI時代下高階雲端運算對於高效率、可擴展性以及智慧管理的需求，協助客戶快速洞見商機，共同打造AI系統生態系。

雲達長期深耕雲端資料中心IT基礎設備，與輝達長期合作，更是首批採用NVIDIA GB200 NVL72設計的企業之一。

為滿足客戶對多樣性、可擴展的AI雲端伺服器的運算需求，以及新時代大規模生成式AI運算所帶來的運算密度等挑戰，本次透過光寶的解決方案與技術合作，打造高效AI系統，進一步推進資料中心能源管理系統效能，期許雙方能一同為客戶加速達成永續綠色資料中心的目標。