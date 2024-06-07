影／蘇姿丰鼓勵年輕人 要有夢想壯志要有耐心打好基本功

「南方矽島、人才永續」南方半導體論壇下午在大台南會展中心舉辦，邀請到超微半導體董事長蘇姿丰、宏碁董事長陳俊聖舉行「AI世紀對談」，分享兩人對台灣未來AI發展的願景、未來企業的參與貢獻，還有個人的成長經歷。

蘇姿丰在對談後還到場外與在地南一中、南女中、家齊、慈濟大概等國高中學生互動、回答問題。她鼓勵學生要有夢想、雄心壯志，但是要更有耐性，在學期間多多學習、打好基礎。還說如果她能告訴17歲的自己、會希望自己能夠多點耐心、少些急躁。

他回答17歲學生問題時說，回想自己年輕時凡事很急躁、沒有耐性，急著快點長大、快點畢業成長步入人生的下一個階段，其實在校學習的日子是人生最美好的時光，要懂得享受，從高中、大學甚至研究所都要善用時間，多點耐性盡可能學習，未來都會有助益。

蘇姿丰由父親蘇春槐陪同出席，全程用母語英語回答問題，不過上台先一句國語「大家好」迎來全場掌聲。他也不忘提到時隔10年她又才有機會再回到台南。

蘇姿丰表示，這陣子全球科技大廠巨擘齊聚台灣、大家都在談論AI她認為不論醫療、科研都需要高效能運算，超微的技術、新產品可以參與而有貢獻。

蘇姿丰表示，超微一直推動產品優化，目標是如何運用先進技術，達成要讓世界變得更好的願景。

蘇姿丰認為台灣有獨特的半導體生態，各種領域都有先進產業與技術人才，相關供應鏈合作關係密切，要先循環吸引各種人才聚集。她要達成目標願景，有賴台積電等合作夥伴一起精進，隨著科技越來越進步，需要更強的團隊合作來開發新技術。

蘇姿丰提到成長經歷，生在台南、3歲移民美國，一路上都很幸運，天生喜歡面對挑戰、製造新產品。

主持人問有什麼建議給現在的年輕人，她說她都建議年輕工程師：找難的問題來解決。