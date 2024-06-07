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緯穎緯創內湖打造AI廊道 看外商來台掀AI就業潮

中央社／ 台北7日電

多家國際科技大廠有意在台擴大布局，緯穎科技董事長洪麗寗今天說，人工智慧（AI）吸引外商來台設研發中心，將為台灣半導體及電子業帶來虹吸效應；緯創執行長林建勳認為，台灣可以有更多年輕人往AI方面就業。

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天攜手母公司緯創與台北市政府舉行「台北市內湖區潭美段地上權案簽約典禮」。林建勳說，希望把台北內湖打造成AI廊道。洪麗寗指出，透過此次地上權案，要為台北打造AI算力中心、伺服器冷卻系統，創造新台幣8000億元的年產值、3500人的就業機會。

洪麗寗會後受訪時指出，不管輝達（NVIDIA）或超微（AMD）來台，對台灣半導體產業或電子業，都會有很大的虹吸效應。

林建勳強調，緯創集團人員不斷擴編，此次潭美段土地開發案，「緯穎拿大塊、緯創拿小塊」，舊宗路蓋總部即已預期不敷使用，所以加碼在潭美段土地興建辦公大樓及研發中心。

他說，很多外商要來台建研發中心，台灣的人才，尤其是AI或電腦方面被全世界認可，全球愈來愈多公司都會來台設據點。因此，緯創集團先把辦公室蓋好，畢竟先有實驗室才能吸引人才，人才將是企業的信譽指標，也是公司最大資本，比廠房都重要，所以一定會積極幫員工找好的工作場所。

除了人才，電力供應穩定也是建廠重要指標，洪麗寗說明，馬來西亞廠照計畫進行，兩棟建築都已完成，第1棟廠區已在運行，第2棟預計今年下半年開始，至於是否蓋第3棟廠房仍需視情況而定；墨西哥廠產能有點緊，但會努力追求每個廠區都能支持生意所需。

洪麗寗直言，測試大客戶產品的的機器相當耗電，台灣每家公司都想省電把測試做到最好，一切都要「如質、如期，才能如夢」。

林建勳評估，緯創集團廠區在電力供應方面應該沒問題，台灣廠的電力需求都已跟政府申請，海外廠區則很早就有準備，因集團很早就準備進入AI領域，注意到電力的需求很重要。

林建勳坦言，緯創、緯穎海外蓋廠不只找合適地點，也找有電的地方，在因應AI需求已有充分準備。

洪麗寗說明，緯創廠區是在台北跟竹科，緯穎是新竹及南科廠，在南科有很大的運營基地，政府給的電力供應本來就很大，所以可做好產能調配，若真的不行就轉到馬來西亞生產；研發設定在亞洲，但集團的工廠分散全球各地，所以不擔心用電問題。

她表示，透過這次潭美段土地標案開發，進一步投入優質的內湖科學園區，建構完整產業鏈，將吸引更多優秀人才；與母公司緯創標到兩塊地，可以自豪，要為台北打造AI算力中心、伺服器冷卻系統，創造8000億元的年產值、3500人的就業機會。

林建勳說，以同業來講，緯創的工作條件不錯，「我進這家公司是從宏碁到緯創，覺得公司很重視員工權益」，相信員工會感受到公司各方面的關懷；緯創目前缺人才，硬體、軟體、機構件人才都需要，因為生意還在成長，希望各方面的人才都來緯創。

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