日月光投控高雄廠攜手美超微及中華系統整合 共同應用先進水冷技術

全球封測龍頭日月光投控（3711）其高雄廠盛大參與「落實政府節能減碳（ESG）政策，首次與美超微及中華系統整合攜手合作，共同建置美超微在台灣第一座的水冷伺服器機房，透過先進的水冷散熱技術優異的冷卻效能提升能源效率，邁向綠色運算節能減碳的目標。

日月光總經理辦公室暨資訊中心及淨零辦公室副總經理李政傑表示，日月光高雄廠正在智慧化轉型的道路上邁進，AI算力的需求不斷提升，面臨了更高的散熱設計功率（Thermal Design Power, TDP）挑戰，傳統氣冷散熱方式已無法滿足需求，因此日月光迎向更高效、更環保的水冷散熱方案。

日月光攜手美超微及中華系統整合打造的新一代水冷散熱技術資料中心，水的導熱能力約是空氣的四倍，能更有效率帶走熱能，透過先進的水冷散熱設備，提高伺服器散熱效率並降低能源消耗，不僅提升了AI算力縮短研發時程，優化生產流程，提升產品品質穩定性，為智慧製造帶來助益，更結合企業核心價值將永續淨零的種子由上到下融入日常營運之中。

在先進封裝技術領域，日月光持續保持其領先地位，以強大的技術實力為半導體晶片提供封測服務。美超微採用日月光先進封裝技術，應用於伺服器硬體組件晶片，而中華系統整合則結合了資訊和通訊技術（Information andCommunications Technology, ICT）、能源管理、廠務設施、機房維運的專業技術與豐富經驗，規劃設計水冷機房，採用美超微的機櫃層級解決方案，包括散熱板、冷卻分配單元（Coolant Distribution Unit, CDU）、冷卻分配分流管（Coolant Distribution Manifolds, CDM），從而實現整體能耗的顯著降低，達成高效節能的目標。

日月光為履行2050年淨零承諾，積極推動工廠智慧化轉型，持續盤查機房能耗及碳足跡並進行分析，整合設備、系統軟體、電源，透過水冷散熱解決方案成功案例提升AI伺服器解熱能源使用效率、及增強持續性，針對能耗熱點執行實際改善行動，打造可持續支援綠能製造的工廠網絡，並透過企業力量擴大串聯供應商夥伴資源重視永續經營，在現有基礎進行效益整合及概念強化，落實永續供應鏈的承諾，為環境保護及氣候變遷貢獻綠色力量的行動賦能。