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議員盼爭取美超微到新北 侯友宜：靠優勢吸引大廠

中央社／ 新北7日電

超微創辦人梁見後日前表示，美超微未來成長會更好，繼續在台擴充，成立新園區，國民黨新北市議員江怡臻今天質詢，市府是否跟美超微接洽，侯友宜說，靠優勢吸引大廠到新北。

新北市議會今天進行市政總質詢，江怡臻表示，美超微（Supermicro）創辦人梁見後日前與高雄市長陳其邁吃飯，也與嘉義縣長翁章梁建立聯繫管道，並預計帶來2000個工作機會，她詢問市府是否有跟美超微接洽。

侯友宜表示，他跟梁見後都是嘉義人，雖然出身背景一樣，但在商言商，新北市的態度是拿出比別人好的優勢與條件，讓廠商選擇落腳新北。

侯友宜表示，只要對新北經濟有發展，不論是輝達（NVIDIA）、美超微或各國際企業，都會請經發局及各局處聯繫，因為新北市可以容納很多國際企業，像Google第二辦公室、艾司摩爾（ASML）都到新北，會用積極態度面對招商。

新北市經濟發展局長何怡明表示，AI浪潮下，新北市都會跟各潛在廠商保持密切聯繫。

侯友宜 國民黨 超微

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