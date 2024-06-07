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中科二林全區限水 彰縣府籲解套盼獲輝達青睞投資

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中科管理局長許茂新主動說明，中科二林園區開發限制，使得半導體等四大高科技產業無法進駐。記者簡慧珍／攝影
中科管理局長許茂新主動說明，中科二林園區開發限制，使得半導體等四大高科技產業無法進駐。記者簡慧珍／攝影

輝達執行長黃仁勳來台颳起AI旋風，各縣市競相爭取進駐，彰化縣也不例外，縣長王惠美高分貝呼籲中科管理局檢討中科二林的環評限制，為AI產業投資解套，但中科管理局長許茂新表示，中科二林開發之初已限制高耗水、高耗能的產業進駐，仍有很多符合投資資格的廠商對這裡感興趣。

黃仁勳來台演講，點名夥伴關係的企業廠商和學校，並計畫加大台灣投資，引發各縣市爭相招手。彰化縣長王惠美今主持消防局二林中科分隊辦公廳舍落成典禮，縣議員張國棟首先發難抨擊，中科二林園區規畫時遭環保團體強力抗爭，限制園區用水用電，導致台積電等先進科技產業都不能來投資。他強調，這是政黨造成的問題，受害的是彰化地方產業和民眾就業。

中科管理局長許茂新說，中科二林園區規畫設置時已限定低耗水、低耗能產業進駐，半導體、晶元製造、面板製造、光電等產業都因高耗水、高耗能都不能進到中科二林，所以台積電、友達沒辦法來設廠，據中科管理局所知仍有很多符合資格的廠商有興趣，中科管理局近日將在員林市舉辦招商說明會。

中科二林規定全區用水量每日兩萬噸，去年37家廠商進駐，今年還是37家，據了解，進駐廠商每日用水量已逾1萬噸。縣長王惠美說，中科二林面積廣達630多公頃，環評限制用水量和用電量造成發展緩慢，縣政府邀請台積電投資設廠就因用水問題而觸礁，中科管理局應針對政府未來發展方向來檢討中科二林用水用電等限制，設法為問解解套，讓更多高科技產業例如輝達，能到這裡設廠。

中科 台積電

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